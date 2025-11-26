Conectate con la vida salvaje: aves marinas en streaming desde la Patagonia

Las islas del Parque Provincial Patagonia Azul han sido transformadas en un innovador laboratorio natural gracias a un proyecto pionero de monitoreo de aves marinas. Utilizando tecnología solar y transmisión en directo, investigadores y ciudadanos pueden observar de cerca el comportamiento reproductivo de especies como el pingüino de Magallanes, el petrel gigante del sur y el cormorán imperial, sin causar perturbaciones a las colonias.

Ciencia en vivo y sin interferencia

La iniciativa, liderada por el equipo de Especies del Proyecto Patagonia Azul junto al Dr. Flavio Quintana, investigador de CONICET, Argentina, tiene como objetivo monitorear y estudiar colonias de aves en zonas de difícil acceso.

Ignacio “Nacho” Gutiérrez, coordinador del equipo, destaca la importancia de evitar ingresos repetidos durante la temporada reproductiva: “Las estaciones autosostenibles alimentadas por energía solar permiten un monitoreo no invasivo con un detalle relevante, imposible con métodos tradicionales”.

El sistema consiste en instalar cámaras robustas, dotadas de limpieza automática y control remoto de paneo y zoom, que se activan al inicio del ciclo reproductivo y graban continuamente lo que sucede en los nidos.

Así, es posible documentar comportamientos, recambios de adultos, tormentas, la llegada de intrusos y eventos poco comunes, todo a distancia.

Desafíos tecnológicos en entornos remotos

Implementar este sistema en las islas del Parque requiere superar importantes desafíos logísticos. Transportar paneles solares, baterías, antenas, routers y cámaras a lugares sin infraestructura implica trabajar con las breves ventanas de buen clima y mantener la conectividad en ambientes salinos y ventosos.

“El internet satelital ha facilitado el proceso, aunque la energía y la conectividad siguen siendo retos”, señala Gutiérrez. Con tres temporadas de experiencia, el equipo ha perfeccionado los sistemas para garantizar una transmisión limpia y confiable, optimizando tanto la instalación previa al pico reproductivo como la autonomía de las estaciones.

Una ventana global gracias a explore.org

Este año, el proyecto amplió su alcance al asociarse con explore.org, la plataforma líder en cámaras de vida silvestre.

Esta alianza permite que usuarios de todo el mundo observen en tiempo real y participen activamente reportando eventos, haciendo preguntas y contribuyendo a la construcción del conocimiento colectivo sobre la fauna marina patagónica.

El acceso a las cámaras es libre y gratuito, permitiendo a personas de cualquier lugar conectarse con especies y entornos que generalmente están fuera de su alcance, como el petrel gigante del sur y el cormorán imperial.

Protagonistas de la temporada

Actualmente, las cámaras transmiten desde la colonia de pingüino de Magallanes en Isla Tova, así como desde nidos de petrel gigante del sur en Isla Gran Robredo y cormorán imperial en Isla Tovita.

Isla Tova fue censada en 2015 con unas 36.000 parejas reproductivas y representa un sitio clave para la nidificación de los pingüinos de Magallanes dentro del parque.

El mayor interés se concentra entre fines de noviembre y comienzos de diciembre, cuando ocurre el pico de eclosiones: es el momento ideal para observar nidos activos, pichones recién nacidos y el ajetreo de los adultos alimentando y cuidando a sus crías.

Importancia científica y ambiental

El monitoreo continuo permite recoger datos precisos sobre el éxito reproductivo, la frecuencia de alimentación, la duración de los viajes de los adultos y el impacto de los factores ambientales.

Esto es fundamental, ya que el estado reproductivo de las aves marinas refleja la salud del mar. Cambios en la abundancia de peces o condiciones climáticas extremas pueden afectar directamente la supervivencia de las crías.

Hasta el momento no se han identificado señales de alarma, pero el sistema está preparado para detectar cualquier cambio significativo.

La participación del público ha sido clave. Observadores de todo el mundo consultan sobre comportamientos, especies acompañantes y reportan eventos en tiempo real. Esta interacción promueve no solo el aprendizaje, sino también la empatía y el compromiso con la conservación. “No se puede proteger lo que no se ama, y no se puede amar lo que no se conoce”, resume Gutiérrez.

Un modelo para replicar

Lo que comenzó como una idea audaz se ha convertido en un modelo replicable que combina ciencia de largo plazo, tecnología robusta y participación ciudadana.

Cada innovación técnica y cada temporada mejoran la calidad y el alcance del proyecto, permitiendo una vigilancia precisa y un mayor entendimiento de los procesos ecológicos.

Dónde y cómo seguir la temporada