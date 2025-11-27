España se convierte en 4º contribuyente de ESA con 1.854 millones para periodo 2026-2028

El montante comprometido por España representa un 8,46 % del presupuesto total de la agencia europea, de acuerdo con los datos ofrecidos por Aschbacher en una rueda de prensa tras el Consejo ministerial de la ESA celebrado en la ciudad alemana de Bremen.

España, que en el anterior trienio había dedicado 920 millones de euros, un 5,5 % de los recursos de la ESA para ese periodo, pasa a ocupar tras la reunión de Bremen un papel aún más destacado en el grupo de las naciones más comprometidas con el desarrollo de las tecnologías del espacio europeas.

En el periodo 2026-2028, Alemania se mantiene como principal contribuyente de la ESA, con 5.067 millones de euros (23,11 %), seguida de Francia (3.599 millones, 16,42 %), Italia (3.462 millones, 15,79 %) y España.

La decisión del Gobierno español de aumentar su participación en los recursos de la ESA anunciada la víspera por la ministra de Innovación, Ciencia y Universidades, Diana Morant, lleva a España a superar al Reino Unido y Bélgica, países que aportan en este trienio, respectivamente, 1.706 millones de euros y 1.109 millones.

En el trienio 2023-2025, un grupo de cinco países, compuesto por Alemania, Francia, Italia, el Reino Unido y Bélgica dedicaron más recursos que España.

El aumento de los recursos españoles destinados a la ESA se dan en un momento único para la agencia europea, que logró este jueves el mayor presupuesto de su historia al lograr fondos de sus 23 países miembros por valor de 22.070 millones de euros, cifra que representa un 30,4 % más con respecto al trienio anterior.