Meta comienza a desactivar las cuentas en Australia de menores de 16 años

La empresa detalló que, a partir de este 4 de diciembre, iniciará la eliminación del acceso a sus redes sociales para adolescentes de menos de 16 años, y prevé completar el proceso antes del 10 de diciembre, fecha en la que entra en vigor una nueva ley en el país oceánico para restringir el acceso a niños y adolescentes.

Durante este periodo, los menores podrán conservar y descargar su historial digital en las tres plataformas. Además, Meta notificará a los usuarios cuando cumplan 16 años para que puedan recuperar el acceso, restaurando todo el contenido tal como estaba antes de la restricción.

"Si bien la compañía se compromete a cumplir la ley, consideramos necesario un enfoque más estandarizado y respetuoso con la privacidad", señaló un portavoz de Meta en declaraciones a EFE.

Según la empresa, el Gobierno australiano debería exigir a los mercados de aplicaciones que verifiquen la edad y obtengan la autorización de los padres al descargar apps, evitando que los menores tengan que demostrar su edad en múltiples plataformas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La medida de Meta se enmarca en un contexto de creciente presión regulatoria sobre las grandes tecnológicas para proteger a los menores en el entorno digital en todo el mundo.

Además de las plataformas de Meta, otras redes sociales como TikTok, Snapchat, X, YouTube, Reddit y Kick implementarán restricciones similares, y todas las cuentas de menores de 16 años serán desactivadas o eliminadas el 10 de diciembre.

Las compañías que incumplan la ley podrían enfrentarse a multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (unos 32 millones de dólares estadounidenses o 27,7 millones de euros).

"Expertos, jóvenes y muchos padres coinciden en que una prohibición directa no es la solución, ya que aísla a los adolescentes de sus comunidades digitales y de la información, además de resultar inconsistente entre las distintas aplicaciones que utilizan", señaló Meta en un comunicado el pasado 30 de diciembre.

Ante posibles errores en la verificación de edades, Meta indicó que los usuarios que pierdan el acceso por equivocación podrán autenticarse mediante un "selfie" en vídeo o un documento de identidad a través de la aplicación de verificación de terceros Yoti.

El Gobierno australiano defiende la prohibición como una medida de protección frente a los riesgos asociados con el uso temprano de plataformas digitales. Según las autoridades, los adolescentes son especialmente vulnerables a problemas como la exposición a contenido inapropiado, el ciberacoso y la explotación de datos personales.

Australia se convertirá el próximo 10 de diciembre en uno de los primeros países del mundo en imponer restricciones de este alcance, mientras otros estudian medidas similares para proteger a los menores en las redes.