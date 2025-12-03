Sin rastro de los hipotéticos neutrinos estériles

El nuevo estudio es resultado de la colaboración internacional MicroBooNE, en la que participa el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), de España.

Los neutrinos son partículas sin carga eléctrica y las más ligeras del universo -tanto que al principio se creía que no tenían masa- e interactúan de forma muy débil con la materia, aunque pueden estudiarse de forma indirecta usando unos detectores especiales.

A los tres tipos conocidos se les denomina sabores: electrónico, muónico y tau, y tienen la capacidad de cambiar de sabor mientras viajan por el espacio, un fenómeno conocido como oscilación.

Algunos experimentos habían observado que los neutrinos se comportaban de manera inconsistente con el Modelo Estándar de Física de Partículas y que un neutrino estéril podría explicar esas anomalías, lo que ahora queda descartado por el nuevo estudio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los científicos llevan décadas estudiando cómo los neutrinos oscilan entre los diversos sabores, proporcionando una base sólida para comprender con qué frecuencia se supone que los neutrinos cambian de sabor.

Diversos experimentos sugerían que los neutrinos muónicos oscilaban en neutrinos electrónicos a distancias menores que las que son posibles si solo existen tres sabores y la explicación más popular en los últimos 30 años para entender esas anomalías era la existencia del neutrino estéril.

MicroBooNE es el primer experimento que ha realizado una búsqueda de neutrinos estériles con un detector y dos haces simultáneamente y sus resultados hicieron posible “excluir casi toda la región en la que podría estar escondido un neutrino estéril”, explica el Ciemat en un comunicado.

“Es un resultado significativo que confirma algo que sospechábamos desde hacía tiempo: la hipótesis de un neutrino estéril no es satisfactoria. Si las anomalías se deben a una nueva física, tiene que tratarse de algo más complejo”, según el investigador del Ciemat José Ignacio Crespo.

La colaboración internacional MicroBooNE, organizada por el Laboratorio Nacional de Aceleradores Fermi (EE. UU.), reúne a 193 científicos de 40 instituciones, incluidos laboratorios nacionales y universidades de seis países.

La investigación presenta los detalles de la búsqueda directa más precisa de neutrinos estériles en la que tampoco se encontró “ningún indicio” de esta partícula, indica el Instituto Max Planck (Alemania) uno de los firmantes del estudio.