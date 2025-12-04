Meta redefine prioridades, Apple reorganiza su IA y otros clics tecnológicos en América

Meta planea reducir hasta un 30 % el presupuesto destinado a su proyecto del metaverso para 2026, según Bloomberg, tras invertir más de 60.000 millones de dólares desde 2020 en esta visión de realidad virtual y aumentada. El ajuste, discutido en reuniones en la residencia de Mark Zuckerberg en Hawái, podría incluso derivar en despidos el próximo año.

El giro llega mientras Meta intenta recuperar impulso en la carrera de la inteligencia artificial, presionada por críticas a Llama 4 y por la necesidad de consolidar inversiones. Este año, la compañía creó su Superintelligence Lab y adquirió un 49 % de Scale AI con una inversión de 14.300 millones.

Apple anunció la salida de John Giannandrea, su jefe de inteligencia artificial desde 2018, en el mayor cambio interno desde el lanzamiento de Apple Intelligence. El puesto lo asumirá Amar Subramanya, investigador con trayectoria en Microsoft y DeepMind, quien ahora reportará a Craig Federighi y liderará los equipos de modelos base, investigación y seguridad de IA. Giannandrea seguirá como asesor hasta la primavera de 2026.

El relevo llega en un momento complejo para Apple: Apple Intelligence no ha logrado convencer a usuarios ni expertos, y el rediseño profundo de Siri fue pospuesto hasta 2026. Con Subramanya al mando directo de los equipos técnicos, en un rol un nivel por debajo del de su antecesor, la compañía busca acelerar su estrategia mientras intenta recuperar terreno frente a rivales que avanzan rápido en IA.

Amazon Web Services lanzó Trainium 3, la nueva generación de su chip de IA que promete un rendimiento 4,4 veces superior y una eficiencia energética mucho mayor que su versión anterior. El anuncio llega tras una inversión de 50.000 millones de dólares destinada a ampliar la capacidad de cómputo para inteligencia (IA) y fortalecer su infraestructura global de centros de datos.

AWS también presentó alianzas con Sony y Adobe, que usarán su plataforma para entrenar modelos y potenciar experiencias digitales. Mientras Nvidia mantiene su dominio, Amazon apuesta por una estrategia híbrida: chips propios, colaboración con socios clave y compatibilidad futura con NVLink en el próximo Trainium 4, para mezclar sus procesadores con GPUs Nvidia.

TikTok anunció una inversión gigante de 200.000 millones de reales (casi 40.000 millones de dólares) para construir su primer centro de datos en América Latina, que estará ubicado en el Complejo de Pecém, en el estado de Ceará (noreste). La compañía promete operar con energía 100 % limpia, apoyada en un parque eólico propio, como parte de su compromiso con uno de sus mercados digitales más vibrantes en la región.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, celebró el anuncio y aseguró que este megacentro será “extraordinario para el desarrollo tecnológico del país”. Destacó además que el proyecto se integra con infraestructuras ya existentes, como el trasvase del río San Francisco, que ahora también impulsará energía renovable para la operación de TikTok.

El Black Friday dejó 11.800 millones de dólares en ventas online en EE.UU., un salto del 9,1 %, con la tecnología como gran motor. Según Adobe Analytics, la explosión llegó en categorías tech: las ventas de consolas crecieron un 1.900 %, las de televisores un 1.740 % y las de audio un 1.700 %. La dominancia móvil se consolidó: el 55,2 % de todas las compras digitales se hicieron desde celulares, un récord que refuerza el giro hacia las compras instantáneas.

La inteligencia artificial también cambió el juego: el tráfico generado por IA hacia tiendas aumentó un 805 %, y los usuarios que llegaron a un comercio vía estas herramientas tuvieron un 38 % más de probabilidad de comprar. Redes sociales, IA y móviles marcaron una jornada que anticipa cómo se moverá el comercio digital en las fiestas.