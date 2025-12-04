Rusia restringe las llamadas a través de Facetime, el servicio de mensajería de Apple

"Según las fuerzas del orden, el servicio Facetime se utiliza para organizar y llevar a cabo ataques terroristas en el país, reclutar a los perpetradores y cometer fraudes y delitos contra nuestros ciudadanos", aseguró la agencia rusa, a quien cita el diario digital Gazeta.ru.

Por ello, Roskomnadzor "está introduciendo medidas restrictivas contra Facetime", añadieron.

El medios locales explican que los usuarios rusos comenzaron a quejarse del mal funcionamiento del chat desde principios de septiembre, aunque todavía no han anunciado oficialmente sus medidas.

En agosto Roskomnadzor comenzó a bloquear las llamadas en WhatsApp (cuyo propietario, Meta, es considerado organización extremista en el país) y Telegram.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La semana pasada, la agencia rusa volvió a introducir nuevas medidas restrictivas contra WhatsApp, atribuyendo el uso del chat a estafadores.

El diario RBC también publica hoy que Roskomnadzor ha intensificado sus bloqueos contra los servicios de red privada VPN, imprescindibles en Rusia para acceder a determinadas aplicaciones o páginas web que han sido bloqueadas por el gobierno al considerarlo material extremista o terrorista.

Entre el contenido bloqueado se encuentran redes sociales como Instagram o X, pero también medios de comunicación occidentales, entre ellos EFE, e incluso portales de universidades españolas.

Paralelamente, las autoridades rusas tratan de promover un servicio de mensajería nacional llamado Max, aunque todavía sin especial éxito.

Los ciudadanos rusos han tratado de migrar a otros servicios de mensajería para poder comunicarse entre ellos, afectando también en parte al mercado laboral como chats de grupos de trabajo o servicios para clientes.

Las llamadas a través de las aplicaciones de mensajería son uno de los pocos modos para poder comunicarse por teléfono entre alguien dentro de Rusia con otra persona fuera del país.