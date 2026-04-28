Nueva baja en cotización del dólar responde a factores externos y no puede intervenir, dice BCP

El dólar cerró este lunes en descenso en el mercado paraguayo, marcando un nuevo mínimo reciente: G. 6.290 en el cambio efectivo y G. 6.275 en el cambio interbancario, de acuerdo con el historial citado en el material de referencia. Se trata del nivel más bajo registrado en los últimos seis años.

En términos acumulados, el guaraní muestra una apreciación interanual del 21% frente al dólar y superior al 5% en lo que va del año, según los mismos datos

El objetivo del BCP es la inflación

Liana Caballero, miembro del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), detalló sobre la dinámica reciente en el régimen cambiario vigente. Sobre el punto, indicó que el tipo de cambio es “libre y fluctuante” en nuestro mercado local y que en ese contexto, la política económica del BCP se estructura alrededor de metas de inflación, no de un nivel objetivo del dólar.

Caballero añadió que, al analizar la inflación, no puede mirarse el tipo de cambio como un objetivo en sí mismo, y sostuvo que la cotización local se alinea a movimientos regionales donde pesan factores exógenos más que internos.

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La miembro del directorio también planteó la implicancia operativa de intervenir para “levantar” el dólar. Detalló que una acción de ese tipo, explicó, supondría pasar a perseguir un objetivo de tipo de cambio, en tensión con el marco de objetivos de inflación. “Si nosotros interviniéramos para levantar el nivel, tendríamos un objetivo de tipo de cambio”. Sin embargo, nuestro objetivo es de inflación, no de tipo de cambio", afirmó

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Ante la consulta sobre si el nivel actual del dólar contribuye a los objetivos vigentes, indicó que efectivamente esta condición está ayudando.

Desde el sector privado, Emil Mendoza, presidente de la Asociación Casas de Cambios del Paraguay, describió un escenario donde la perspectiva del dólar sigue inclinándose a la baja.

Mendoza atribuyó parte del contexto a un factor internacional: señaló que el Gobierno de Estados Unidos buscaría devaluar su moneda a nivel global con el objetivo de fomentar la exportación de productos estadounidenses.

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Baja del dólar: también inciden factores internos

A la vez de los factores externos citados, Mendoza sumó elementos domésticos que estarían incrementando la disponibilidad de divisas en el país. Entre ellos mencionó, el ingreso de dólares por exportación de materias primas durante el primer semestre y la colocación de instrumentos financieros, incluyendo bonos.

El mecanismo, explicó, es directo: al aumentar la oferta de dólares en el mercado paraguayo, se intensifica la presión a la baja sobre la cotización.

Con esos factores combinados —internacionales y locales—, Mendoza estimó que el dólar mantendría la tendencia bajista durante todo 2026.