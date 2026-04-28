Polémico proyecto de Esgaib: subir penas y criminalizar la “denuncia falsa”

Como primer punto del orden del día figura el proyecto de ley “que modifica y amplia el articulo 289 de la Ley 1160/97 Código Penal Paraguayo referente a la denuncia falsa”, con el cual pretenden establecer penas de hasta 6 años de prisión y derecho a exigir una compensación económica en casos donde el denunciado haya sido privado de su libertad.

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La iniciativa del diputado cartista Yamil Esgaib podría haber tenido como objetivo una revancha política contra el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez; el diputado Mauricio Espínola (ANR, Añeteté) y otros 7 procesados por “denuncia falsa” y otros delitos en base a una denuncia del expresidente Horacio Cartes, sin embargo, en este caso no aplicaría.

Lo que se pretende agregar es un numeral 4º, estableciendo que: “cuando la denuncia falsa haya provocado la aplicación de una medida restrictiva de libertad del denunciado dentro de un proceso penal, la pena privativa de libertad será de hasta 6 años; y será exigible la composición“.

En dicho caso, Cartes en ningún momento fue molestado por la Fiscalía -ni menos privado de su libertad- pese a los reportes de inteligencia financiera de la Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad) y varias denuncias penales.

De hecho, en la denuncia de Cartes contra Abdo y otros miembros de su gobierno, estos le atribuyen la “culpa” por las sanciones políticas y económicas impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos de América (en el gobierno de Joe Biden) al declararlo “significativamente corrupto”, sin embargo, esas son sanciones fuera de la circunscripción jurídica del país.

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De hecho, en la escueta exposición de motivos, el proyectista aduce que su fin realmente es hacer frente al endurecimiento de mecanismos de protección en caso de violencia contra la mujer.

“El derecho comparado arroja que varios países llevan adelante proyectos de reforma a causa del abuso que se le ha dado al sistema de protección, tanto en Brasil, como en México, España y últimamente Argentina trabajan en la reforma de las penas considerando los agravantes de violencia contra la mujer y violencia familiar", comienza señalando el proyectista.

Este acota que el tema de la denuncia falsa “debiera ser un tema de interés para la legislatura, dada la necesidad de proteger tanto a los individuos falsamente acusados como al sistema judicial de todo tipo de abusos".

Esgaib precisamente destaca, más que por su labor legislativa, por un perfil agresivo -tornándose violento- sobre todo con colegas mujeres, lo cual ya le costó una sanción de suspensión por un mes en 2023.

El proyecto, como ya se mencionó está en el primer punto y cuenta con dictamen por la aprobación únicamente de la comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social, presidida por Esgaib.

Millonario aumento para la Corte

Otro punto priorizado es una ampliación presupuestaria por G. 1.950.041.505 para la Corte Suprema de Justicia, que se encuentra en el 2º punto del orden del día.

Dicho monto es con el fin de dar cumplimiento a una ley previa que dispuso la creación de Juzgados de Primera Instancia, Tribunal Penal de Sentencia y Defensorías Públicas en la ciudad de Santa Rosa de Lima (Misiones).

También para la creación de un Tribunal de Apelación en lo Penal, un Tribunal de Sentencia itinerante, un Juzgado de Ejecución Penal y un Juzgado en lo laboral para la ciudad de Coronel Oviedo (Caaguazú).

Aun no cuenta con dictamen de la Comisión de Presupuesto, que por ley es indispensable para su tratamiento ante el pleno, pero dicha comisión precisamente se reune esta mañana, antes de la sesión ordinaria.

Borraron pedido de interpelación a Baruja

Más que los temas en el orden del día, destaca uno que fue borrado, y se trata del pedido de interpelación al minsitro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) y uno de los posibles candidatos a vicepresidente para el 2028 por Honor Colorado, Juan Carlos Baruja.

Baruja viene siendo salvado hace más de un mes por falta de quorum de la mayoría cartista, y esta vez, llamativamente se sacó adrede del orden del día, coincidente con las tensiones por la candidatura de Baruja.

Esa jugada tenía tufo a apriete, ya que si bien se sacó esta semana, en mesa directiva acordaron incluir como primer punto en la siguiente sesión (5 de mayo).

Ahora que el vicepresidente de la República y precandidato a presidente por HC, Pedro Alliana paró la pelota y pateó para adelante la designación de su dupla, es probable que Diputados la próxima sesión archive el proyecto.

De no haberlo hecho, podría haber prosperado el pedido de interpelación contra Baruja, para sumarle “golpes” al ministro al que algunos como el diputado aliado cartista Hugo Meza (ANR, B) dijo que ya “está más golpeado que carne para milanesa” por escándalos.

El pedido de interpelación guarda relación con el caso de adjudicación de un departamento “de carácter social” del MUVH a favor del exsenador aliado cartista Javier “Chaqueñito” Vera, expulsado hace varias semanas por otro escándalo.