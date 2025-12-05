Una exposición sirve de distracción para niños venezolanos, en medio de tensiones con EEUU

"Los distraemos porque ellos no tienen que preocuparse por lo que nos interesa a los adultos, que es defender la patria con pie de plomo", dijo a EFE Rubén Beltrán, de 59 años y profesor de Matemáticas, quien acudió al lugar con sus estudiantes.

A juicio del docente Beltrán, esta actividad sirve para "medir cómo están los estudiantes" a nivel académico, así como evaluar sus fallas y "motivarlos para que sigan adelante con una nueva consciencia de patria".

La exposición 'Niños en el espacio: Viaje al sistema solar', impulsada por el Gobierno venezolano, comprende un recorrido a través de catorce estaciones, donde los menores "pueden convertirse momentáneamente en astronautas", todo esto con el objetivo de generar un acercamiento a la ciencia y a la tecnología mediante una experiencia didáctica y recreativa.

"Los participantes aprenderán sobre el papel clave de la gravedad en la vida terrestre, la teoría del Big Bang, los misterios más fascinantes del cosmos y el funcionamiento de una estación espacial", subrayó el Ministerio de Comunicación en una nota en su página web.

La experiencia incorpora inteligencia artificial para "recrear la historia de Laika, la perra enviada al espacio en la nave espacial soviética Sputnik 2, y experiencias inmersivas sobre fenómenos cósmicos", agregó la cartera de Estado.

'Niños en el espacio' está abierta en el Centro de Convenciones de La Carlota, en Caracas, de lunes a domingo y está diseñada para niños a partir de tres años.

Miles de personas asistieron este viernes a la apertura de la exposición, en momentos en los que Venezuela sigue atenta al despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, que el Gobierno de Nicolás Maduro denuncia como una "amenaza" para propiciar un cambio de régimen, aunque Donald Trump asegura que es para combatir el narcotráfico.