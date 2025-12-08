El G7 trata sobre inteligencia artificial y cadenas de suministro entre tensiones internas

Además de los ministros del G7, Canadá invitó a Montreal, a representantes del sector tecnológico y delegados internacionales, como la vicepresidenta ejecutiva para Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia de la Comisión Europea (CE), Henna Virkkunen.

La ministra de Industria de Canadá, Mélanie Joly, afirmó en un comunicado que el G7, junto con sus "aliados", está "reforzando las cadenas de suministro globales y realizando inversiones estratégicas para asegurar" que las empresas de estos sectores se mantengan "resilientes y siguan siendo poderosos motores de crecimiento y oportunidad" en el futuro.

Evan Solomon, ministro canadiense de Inteligencia Artificial e Innovación Digital, que junto con Joly organiza las reuniones en Montreal, aseguró que el objetivo es simple: "Construir un futuro digital fiable, seguro y competitivo que genere prosperidad para todos".

Pero la reunión se realiza en un momento de crecientes divergencias entre Estados Unidos y la Unión Europea (UE) en cuestiones como el desarrollo de la inteligencia artificial o el control de los gigantes tecnológicos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La semana pasada, la CE impuso una multa de 120 millones de euros a la red social X, del magnate Elon Musk (aliado del presidente estadounidense Donald Trump) por no seguir las leyes europeas sobre moderación de contenidos.

En respuesta, tanto Musk como destacados integrantes de la Administración de Trump inciaron una campaña contra la UE en la que acusan al bloque europeo de ser una entidad antidemocrática y de oponerse a la libertad de expresión.

Este lunes, Trump anunció que firmará un decreto para anular la capacidad de los estados de EE.UU. para legislar sobre el desarrollo de la inteligencia artificial, una medida cuyo objetivo es eliminar cualquier cortapisa ajena a Washington.

En un mensaje en su red social, Trump justificó que "tiene que haber solo un libro de normas" para que EE.UU. mantenga el liderazgo en IA.

La medida llega cuando la economía estadounidense depende más que nunca de las inversiones en inteligencia artificial.

Destacados economistas estadounidenses han señalado desde hace meses que probablemente la economía del país estaría en recesión sin el gasto en centros de datos y otras infraestructuras del sector.

El Bank of America estima que Microsoft, Amazon, Alphabet y Meta invertirán este año 344.000 millones de dólares estadounidenses, hasta el punto que Barclays calcula que la inversión en software, equipos informáticos y centros de datos añadieron un punto porcentual al PIB en el primer semestre del año.