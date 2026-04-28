San Lorenzo: critican postulación de Municipalidad a premio de buena gestión

La Municipalidad de San Lorenzo quedó como finalista, junto con la Gobernación de Itapúa y la Universidad Nacional de Concepción (UNC), en un concurso de excelencia en gestión del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). En la postulación, la Municipalidad —administrada por Felipe Salomón (ANR-HC), quien busca su reelección— logró alcanzar puntajes altos en los criterios exigidos por la citada institución.

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El resultado de la premiación se dio a conocer en las redes sociales de la Municipalidad de San Lorenzo. En las imágenes se ve incluso al presidente de la República, Santiago Peña, entregando el reconocimiento por la participación de la institución en el concurso.

Este hecho causó una indignación colectiva entre los sanlorenzanos, quienes califican como una burla la nominación del municipio.

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Silvia Villalba expresó que, para que la postulación de la Municipalidad a un concurso sea coherente, primero debió realizar el informe de gestión 2025 e implementar proyectos que busquen el bienestar de los ciudadanos.

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«Es una burla. Ellos tenían que hacer la rendición de cuentas a la ciudadanía en febrero. Eso es un compromiso que está por norma; en todas las ciudades que vi, como Capiatá y otras, lo hicieron en febrero. Si no estás cumpliendo con esta obligación y con este tipo de acciones que son de transparencia, por qué vas a estar nominado para recibir un premio», refirió Villalba.

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Destacó que en este periodo de gestión se presentaron más proyectos, pero que hasta ahora no hubo ninguno que haya concluido y otros ni siquiera iniciaron.

«Presentaron un superproyecto del mercado en los talleres del MOPC (Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones), pero no va a pasar, porque los talleres se están usando para la carga de los buses eléctricos y eso va a ir en aumento. Entonces, a la conclusión que llegas es que esto es puro humo para la ciudadanía y los comerciantes de la calle», reflexionó.

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Se refirió, además, a las obras que actualmente se están implementando: «Todas están sobrefacturadas y, por más que se esté pagando una suma importante para que no pare la obra, todo el tiempo se detiene. Una simple vereda hace meses que no terminan de hacer. Lo mismo ocurre con las escuelas; la escuela Carolina Romero es una de ellas, que ni siquiera está techada aún», la ciudadana.

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El concejal municipal Nicolás Verón (independiente) señaló que este tipo de concursos solo mide la parte documental y no la realidad de la comuna.

«Con relación a la transparencia, desde el Ejecutivo hay demasiados pedidos de informes respecto a las obras y cuestiones administrativas que no se están respondiendo. Hay muchas obras que no se cumplieron en el plazo indicado, que se dejaron a medio terminar o que no se ejecutaron como corresponde», expresó el edil.

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Por otra parte, el concejal Isaac Rojas (PLRA) calificó la postulación del municipio como un escándalo.

«¿Premio a la excelencia o a la opacidad? Es lo que tenemos que preguntarnos. Mientras se sigue esperando respuestas, informes y explicaciones claras, la Municipalidad hoy aparece premiada por calidad y excelencia en la gestión, pero la realidad que vive la ciudadanía es otra. Entonces surge la pregunta que todos se hacen: ¿excelente en qué?, ¿calidad para quién?», resaltó el edil.

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Dijo, además, que no se puede hablar de excelencia cuando la información no fluye y que no se puede premiar la gestión de un municipio «cuando hay sospechas» que no se aclaran.

«Esto se puede convertir en un intento de maquillar una realidad que la ciudadanía ya conoce. San Lorenzo no necesita premios, sino transparencia, respuestas, rendición de cuentas y ser prioridad para sus autoridades», indicó.

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La directora general de Planificación Estratégica de la Municipalidad de San Lorenzo, Rossana Hermosa Cardozo, explicó que el Gobierno nacional premió, a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a las instituciones públicas y privadas que se postularon y fueron seleccionadas por alcanzar altos puntajes en buena gestión.

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«Generalmente, en el proceso de postulación te piden mostrar tus resultados con base en varios criterios. En el caso de la Municipalidad de San Lorenzo, nosotros pusimos en evidencia los tres años de gestión de 2022, 2023 y 2024. Presentamos el cumplimiento de criterios tales como liderazgo y estilo de gestión, estrategias, desarrollo de personas, recursos, proveedores y alianzas, procesos y clientes ciudadanos», explicó Hermosa Cardozo.