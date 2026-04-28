Reglamentación de senaduría vitalicia es “llover sobre mojado”, según González

El diputado Roberto González dio su posición sobre el proyecto de ley impulsado por el cartismo que pretende reglamentar el artículo 189 de la Constitución Nacional. Para el legislador, esta iniciativa no aporta nada nuevo y solo busca “aclarar” algo que la Justicia ya dejó bien claro hace tiempo.

González sostuvo que este intento de reglamentación es, básicamente, “llover sobre mojado”. Explicó que la Corte Suprema de Justicia, a través de su jurisprudencia (es decir, fallos anteriores que sirven de guía), ya resolvió en tres ocasiones que la senaduría vitalicia no es una prohibición para candidatarse a un cargo activo con voz y voto.

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“Nadie puede prohibir lo que la Constitución expresamente no prohíbe”, sentenció el diputado. Según su análisis, el artículo 189 solo pone dos condiciones para ser senador vitalicio: entrar por la vía democrática y salir del cargo por la “puerta grande”, sin ser echado.

Si se cumplen esos requisitos, no debería haber trabas para que un expresidente aspire a una banca activa si así lo desea.

“Cretinismo” y el caso de Fernando Lugo

González recordó con indignación cómo, por una mayoría, a la que calificó como “tilingada plena”, les impidió jurar como senadores activos a Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos, a pesar de haber ganado sus bancas en las urnas. Subrayó que todo esto es “salvajismo parlamentario” o “cretinismo bravío”.

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Lo que más le molesta al legislador es la doble vara. “Esos mismos grandes jurisconsultos le tomaron juramento al que entró por la puerta grande, pero salió por la ventana”, dijo en clara alusión a Fernando Lugo, quien llegó a la senaduría tras ser destituido por juicio político.

Para González, el hecho de que a Lugo se le permitiera jurar y a los otros no, es una muestra de la falta de coherencia y el manoseo de las leyes.