Carlos González sobre Gustavo Alfaro: “Nunca me ha llamado a preguntarme cómo estoy”

La noche en el Estadio La Huerta tuvo un solo nombre: Carlos González. En un despliegue de jerarquía aérea pocas veces visto, el atacante paraguayo lideró la victoria de Independiente del Valle sobre Libertad por la tercera fecha de la Copa Libertadores 2026. González firmó una actuación perfecta con una particularidad estadística asombrosa: marcó tres goles y los tres fueron de cabeza. Sin embargo, el estruendo de sus goles se trasladó rápidamente a los micrófonos. Tras ser la figura excluyente del partido, “Cocoliso” no ocultó su amargura por el nulo contacto que mantiene con el seleccionador nacional, Gustavo Alfaro, a pesar de su gran momento en el fútbol ecuatoriano.

Al ser consultado sobre si existe una comunicación fluida con el estratega argentino que lidera el proceso mundialista de la Albirroja, la respuesta del delantero fue tajante y cargada de desilusión. “Lamentablemente no”. Ante la insistencia de si esperaba un llamado tras su triplete, González se mostró incrédulo. “La verdad que no. No pierdo [la esperanza], pero uno se da cuenta cuando alguien puede estar. Y yo creo que él nunca me demostró eso, y lo respeto”.

Para el goleador de Independiente del Valle, el silencio desde el entorno de la Selección es una pauta clara de que no forma parte de los planes para la cita máxima, a pesar de haber estado presente en el inicio del camino clasificatorio. “Soy consciente también de que, al no ser parte del proceso, eso te hace pensar mucho, porque creo que los compañeros también están haciendo bien las cosas y seguramente también eso a uno le hace pensar bastante. Pero yo entiendo que el fútbol tiene estas cosas: él tiene sus delanteros y, bueno, obviamente uno trata de hacer lo mejor; y si me alcanza, pues bienvenido sea”.

#LibertadoresxABC | "ALFARO NUNCA ME LLAMÓ NI PARA PREGUNTARME CÓMO ESTOY" 😳



Carlos González expresó su decepción por la falta de comunicación con Gustavo Alfaro y la Selección Paraguaya 🇵🇾#ABCDeportes #ElJuegoQueSentimos #730AM pic.twitter.com/dxKr3K217G — ABC Deportes (@ABCDeportes) April 29, 2026

La sinceridad de González subió de tono al hablar del sentimiento que le genera quedar fuera del radar justo cuando el Mundial 2026 asoma en el horizonte: “Sí, sin duda [estoy decepcionado], porque obviamente el Mundial está a la vuelta de la esquina y nunca ni siquiera me han llamado a preguntarme cómo estoy. Y eso, obviamente, para mí es un poquito decepcionante, porque también yo fue parte de este proceso; si sabrán, yo arranqué la primera y la segunda fecha de la eliminatoria y de ahí nunca más me llamaron. Y bueno, obviamente siempre voy a tener esa amargura porque siempre quise demostrar que uno era capaz de la selección”.

A pesar de la “amargura” mencionada, el atacante destacó que la competencia en la ofensiva paraguaya es sana y que el buen nivel de sus colegas lo motiva a no bajar los brazos, aunque las puertas parezcan cerrarse. “Obviamente uno es consciente de que la competencia es sana; cada quien hace su trabajo en su equipo de la mejor manera. Y bueno, obviamente todos están respondiendo y eso también a uno le motiva; yo creo que las cosas se van a dar natural si es para mí, pero obviamente uno es muy consciente de que es muy difícil”.

Finalmente, González reafirmó que su único camino es seguir hablando en la cancha, tal como lo hizo en la noche de este martes en Asunción: “Eso es lo que a mí me motiva, ver que ellos están haciendo bien las cosas. Creo que yo tengo que seguir igual. No digo que yo me merezco, pero sí, obviamente, trato de hacer lo mejor posible y también obviamente lo demuestro; los méritos los estoy haciendo”.