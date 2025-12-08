Trump dice que Nvidia enviará chip H200 a ciertos clientes en China y pagará el 25% a EEUU

Trump escribió en Truth Social que ha informado a su homólogo chino, Xi Jinping, de que Washington "permitirá a Nvidia enviar sus productos H200 a clientes aprobados en China" y a otros países "bajo condiciones" que protejan su seguridad nacional.

El mandatario, que aseguró que Xi ha "respondido positivamente", agregó que un "25 % será pagado a EE.UU.", en referencia a las ventas de Nvidia del H200, y aclaró que ese acuerdo no afecta a otros chips de IA como Blackwell y Rubin.

"El Departamento de Comercio está ultimando los detalles y este mismo enfoque aplicará a AMD, Intel y otras grandes empresas estadounidenses", completó Trump.

El pasado agosto, el Gobierno de EE.UU. firmó un acuerdo similar con Nvidia y AMD para permitirles exportar chips de ordenadores a China pagando un 15 % de lo que ingresaran.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Nvidia cuenta, además, con una licencia específica para exportar a China el chip H20, de menor capacidad que el H200, y diseñado específicamente para ese país, a cambio de un 15 % de las ventas.

Un comité de la Cámara de Representantes de EE.UU. advirtió en julio al Gobierno de que los H20 superarían ampliamente la capacidad de fabricación local en China y podrían potenciar el desarrollo de la IA con fines estratégicos.

El político republicano argumentó hoy que la medida será beneficiosa para el empleo en EE.UU. y el liderazgo del país en la IA, y arremetió contra las políticas de su predecesor, el demócrata Joe Biden.