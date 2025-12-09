Una explosión nunca vista en una lejana galaxia genera vientos de 60.000 km por segundo

Lo han captado los telescopios espaciales de rayos X XMM-Newton (de la Agencia Espacial Europea) y XRISM (de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial) en una galaxia espiral ('NGC 3783') que ha sido recientemente fotografiada por el telescopio Hubble de la NASA y de la ESA, y los astrónomos detectaron una brillante llamarada de rayos X que surgió del agujero negro antes de desvanecerse con rapidez.

Los investigadores de la ESA, que hoy han publicado los resultados de su descubrimiento en la revista Astronomy and Astrophysics, han asegurado que nunca antes habían observado un agujero negro generar vientos con tanta rapidez y que ha sido la primera vez que ven cómo una rápida ráfaga de rayos X procedente de un agujero negro desencadena vientos ultrarrápidos de una forma inmediata.

El agujero negro en cuestión tiene una masa equivalente a 30 millones de 'soles', y alimenta una región extremadamente brillante y activa en el corazón de la galaxia espiral, en una región conocida como 'Núcleo Galáctico Activo' (AGN), que resplandece con todo tipo de luz y emite potentes chorros y vientos hacia el cosmos.

Los vientos del agujero negro se asemejan a grandes erupciones solares de material, conocidas como eyecciones de masa coronal, que se forman cuando el Sol expulsa corrientes de material sobrecalentado al espacio; de esta manera, el estudio demuestra, según los investigadores, que los agujeros negros supermasivos actúan a veces como el Sol, lo que hace que esos misteriosos objetos parezcan 'menos extraños'.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El telescopio XMM-Newton ha sido un explorador pionero del Universo 'caliente y extremo' durante más de 25 años , mientras que XRISM trabaja desde su lanzamiento en 2023 para responder algunas preguntas clave sobre cómo se mueven la materia y la energía a través del cosmos.

El descubrimiento es además el resultado de una colaboración exitosa entre las diferentes agencias espaciales, han subrayado los investigadores de la Agencia Espacial Europea.

Al centrarse en un agujero negro supermasivo activo, los dos telescopios han descubierto algo nunca visto: vientos rápidos, ultrarrápidos y provocados por erupciones que recuerdan a los que se forman en el Sol, y los científicos han apuntado que el descubrimiento sugiere que la física solar y de alta energía podría funcionar de maneras "sorprendentemente familiares" en todo el Universo.