Albanese califica el veto de las redes a menores como "el mayor cambio social y cultural"

En un acto celebrado en Kirribilli House, una de las residencias oficiales del primer ministro de Australia en Sídney, Albanese subrayó que la iniciativa sitúa a Australia "a la vanguardia mundial" y que ya está generando atención internacional.

"El mundo está mirando, y está siguiendo. Australia está liderando", declaró.

Australia comenzó este miércoles a aplicar una ley que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 16 años, una medida que ha dejado a miles de adolescentes bloqueados de sus perfiles y que el Ejecutivo defiende para proteger su salud mental.

El mandatario destacó que la reforma fue impulsada por familias que han sufrido directamente los efectos nocivos del uso de plataformas digitales en menores, incluidas aquellas que han perdido a un hijo o hija.

"Mi admiración es para los padres que convirtieron su tragedia en un compromiso para que otros no pasen por lo mismo", afirmó.

La legislación busca devolver a las familias "el control" sobre el uso de la tecnología por parte de los menores.

Albanese recalcó que, aunque las herramientas digitales pueden ser beneficiosas, es necesario "que la sociedad reafirme su autoridad” frente a las grandes empresas tecnológicas, a las que instó a asumir su "responsabilidad social".

El primer ministro reconoció que la aplicación de la reforma no será "perfecta", pero consideró que su puesta en marcha ya representa un avance significativo.

Con esta legislación, Australia se sitúa a la cabeza en cuanto a iniciativas mundiales para prohibir el acceso a redes sociales a menores y en responsabilizar legalmente a las plataformas.

Otros países y regiones, como la Unión Europea, estudian también fijar una edad mínima y Malasia ya ha anunciado sus planes de aplicar una normativa similar a la australiana a principios del próximo año.