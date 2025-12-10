Editor alerta sobre llegada de "tsunami" de contenido artificial que ahogará la voz humana

"El proceso creativo debe ser guiado por humanos. No hay otra manera. La IA debe ser una herramienta, no su voz, solo los humanos tienen la capacidad de conectar con otras personas a través de las historias, usando la empatía y la emoción", resaltó.

Miles de expertos y empresas debaten el papel transformador de la inteligencia artificial en el ámbito comercial, resaltando su implementación, sostenibilidad y desafíos éticos en The AI Summit de Nueva York, que se celebra hoy y mañana.

Muchos de los panelistas que participaron este miércoles en el congreso de Nueva York resaltaron la misma idea, que la IA es sólo una herramienta.

Ferrante extendió su advertencia al ámbito corporativo, señalando que la saturación de contenido sintético ya está afectando la operatividad de las empresas: "Si eres el director ejecutivo de una empresa, la voz de tu empresa no se hará oír. Muchas personas en recursos humanos ya están experimentando una avalancha de currículums y correos electrónicos de marketing (creados por IA) constantes. Esto es muy deprimente", recalcó.

