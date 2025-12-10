NBC Universal afirma que la IA no puede ser solo "complemento", sino la base del negocio

"Mi gran temor con la IA es que se convierta en un complemento en lugar de ser la base misma. Y creo que abordarla al ritmo que marca la forma de realizar el trabajo es la forma de reestructurarla", dijo durante su intervención en la cumbre The AI Summit, que se celebra en la Gran Manzana.

Crayner criticó la mentalidad histórica de muchas organizaciones tecnológicas que operan bajo la premisa: "Tengo esta tecnología que es mi martillo, búscame un clavo y la aplico".

Frente a este modelo, el directivo de la multinacional de entretenimiento abogó por invertir la ecuación, centrando la estrategia "desde los resultados hasta la tecnología", y no al revés.

Miles de expertos y empresas debaten el papel transformador de la inteligencia artificial en el ámbito comercial, resaltando su implementación, sostenibilidad y desafíos éticos en The IA Summit de Nueva York, que se celebra este miércoles y mañana jueves.

