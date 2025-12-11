Llega el "tsunami" de las IA, Warner bros decide y otros clics tecnológicos en América

El futuro de la operación por la adquisición de Warner Bros. Discovery depende hoy de los accionistas de WBD y de los entes regulatorios estadounidenses, después de la opa hostil lanzada por Paramount, valorada en unos 108.000 millones de dólares, que desafía el acuerdo alcanzado con Netflix para comprar la compañía por 82.700 millones de dólares.

Los accionistas tendrían hasta enero de 2026 para decidir si aceptan la oferta de Paramount, que consolidaría un conglomerado audiovisual cohesionado -producción, streaming, canales de cable y noticias -o si optan por Netflix, que reforzaría el liderazgo en el streaming, anexando franquicias históricas de Warner.

Google anunció el lanzamiento de la herramienta Preferred Sources (Fuentes Preferidas), diseñada para ayudar a los usuarios a conectar con contenidos noticiosos favoritos o personalizar sus medios de comunicación.

La función facilitará la identificación de fuentes en las que el usuario confía, dar prioridad a los medios informativos a los que está suscrito, resúmenes de artículos, incluir audios generados por IA, que ofrecen más contexto antes de acceder por completo a una noticia, además, ayudar a las publicaciones a fortalecer su relación directa con las audiencias.

Según el escritor y productor de Pocket Universe Productions, Joseph Ferrante, llegará un ‘tsunami’ digital que creará "ruido" generado por la IA y que amenaza con "ahogar el contenido real" en internet.

“El proceso creativo debe ser guiado por humanos” y la IA “es una herramienta, no su voz, solo los humanos tienen la capacidad de conectar con otras personas a través de las historias, usando la empatía y la emoción", agregó Ferrante durante el AI Summit, de Nueva York

El despliegue del 5G, la computación en la nube y el auge de la IA aceleran la expansión de la infraestructura digital en Latinoamérica, donde Brasil, México, Chile, Colombia y Argentina lideran el desarrollo del nearshoring, las fintech, el comercio electrónico, los videojuegos, el streaming y los servicios financieros, un mercado que atrae inversiones multimillonarias de Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud y otras compañías similares.

Ese crecimiento, sin embargo, enfrenta desafíos como el alto consumo eléctrico, presión sobre recursos hídricos para refrigeración, huella de carbono y marcos regulatorios a los cuales la región debe ponerles el ojo.

La tecnológica OpenAI por primera vez entra al ámbito político estadounidense y, mediante una propuesta legislativa en California, ofrece mejorar la seguridad para los chatbots de IA para niños, justo cuando enfrenta una demanda por la muerte de un menor que interactuó durante meses con ChatGPT.

'AI Companion Chatbot Safety Act' propone para votar en las elecciones de noviembre de 2026 controles de seguridad para los chatbots, adicionales a las medidas existentes de seguridad y salud mental. La iniciativa compite con otra propuesta más estricta presentada por Common Sense Media, una organización sin fines de lucro.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que permitirá a la tecnológica Nvidia enviar a "clientes aprobados" de China su chip de inteligencia artificial (IA) H200 "bajo condiciones" que protejan su seguridad nacional.

Además, China tendrá que pagar un 25 % de las ventas a EE.UU.

Trump agregó que este acuerdo no afectará a otros chips de IA y celebró que su homólogo chino, Xi Jinping, responda “positivamente” a la medida.

El crecimiento económico en EE.UU., que podría expandir su PIB por encima del 2,5 % en 2026, estaría soportado en buena parte por la inversión en IA, según dijo este miércoles el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, de acuerdo a las últimas proyecciones del organismo.

Powell señaló en una rueda de prensa un informe de los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) que apunta a que el PIB estadounidense crecería el próximo año debido a “varios factores”, entre ellos, la financiación empresarial “tanto en centros de datos como en áreas relacionadas".