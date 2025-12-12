"Varios interesados" en España para acoger la pistola de Alcalá Zamora hallada en Francia

"Serán las autoridades quienes decidan cuál es el mejor sitio. Sí que sabemos que hay varios interesados. Donde se decida que es el mejor sitio, supongo que es allí donde finalizará", declaró la agregada de Interior en la Embajada de España en Francia, Silvia Gil Cerdá.

La alta funcionaria no detalló los eventuales interesados. El arma -una menuda pistola corta de 9 milímetros con incrustaciones en oro y plata y que, según la Guardia Civil, está en buen estado- es de la factoría armera Bonifacio Etxeberría de la ciudad vasca de Eibar (norte de España).

Entre los detalles del objeto, destaca la inscripción del escudo de la II República española y de la frase "Al primer ciudadano de la República, el grupo femenino de la agrupación republicana de Eibar".

La pistola había sido un regalo de este grupo de mujeres de la ciudad industrial (la primera en reconocer la II República española).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Embajada española decidió exhibir ante la prensa lo que el alto mando de la Guardia Civil calificó como "una joya de valor histórico, incalculable", un día después de que la Gendarmería francesa entregase oficialmente la pistola al embajador de España en Francia, Victorio Redondo Bladrich.

"Todo esto afianza la relación hispano francesa en esta materia y en otras tantas, en aspectos policiales que nos interesan a los dos, porque ambos países queremos mantener unos niveles de seguridad apropiados", aseveró Gil Cerdá.

La agregada de Interior evitó comentar algunos aspectos de la investigación (coordinada en Francia por la Fiscalía de Meaux) y se limitó a señalar que fue "laboriosa" por los seis meses que duró, entre junio de 2024 y enero de 2025.

El inicio de la misma nace por "una solicitud de información" dirigida al Museo de Industria Armera de Eibar, precisó.

Según había informado 'Le Parisien', hubo cuatro detenidos en la operación culminada el pasado 7 de enero por la Gendarmería y la Guardia Civil española. Los cuatro están citados ante la Justicia en abril de 2026.

En esa operación, también se decomisaron 25 armas largas, un subfusil STEN, 11 armas cortas no declaradas y más de 3.000 municiones.

Alcalá Zamora, presidente desde 1391 y cesado de su cargo de presidente por las Cortes tras un voto en abril de 1936, poco antes del estallido de la Guerra Civil española, se exilió primero en Francia, donde murió su esposa, y finalmente se estableció en Buenos Aires, donde falleció en 1949.