Rusia aplaza lanzamiento de Proton-M con satélite por problemas en cohete portador

Los ingenieros rusos detectaron "inconsistencias" en el bloque acelerador DM de la corporación Energuia durante la comprobación de todos los sistemas días antes de la maniobra de lanzamiento, señala la nota oficial.

El Proton-M, que en el pasado ya tuvo que ser apartado debido a problemas técnicos, debía tener lugar el lunes desde el cosmódromo de Baikonur, en la estepa kazaja.

Aunque los especialistas tendrán que corregir los fallos registrados, Roscosmos descartó la modificación de las actividades del programa especial.

"Todas las misiones serán completadas", subrayó.

Este lanzamiento será el último que tendrá lugar desde Baikonur, ya que los próximos de ese tipo se realizarán en los cosmódromos rusos de Vostochni y Plesetsk.

El cohete Proton, que se utiliza desde mediados de la década de los 60 del siglo pasado, fue sustituido por el Proton-M en 2001 y será definitivamente reemplazado en el futuro por el portador de la serie Angará.

En febrero de 2023 Rusia lanzó un cohete Proton-M con el satélite metereológico Elektro-L 4, que siguieron a los satélites 2 y 3 puestos en órbita en 2016 y 2019.

Roscosmos reconoció a finales de noviembre que uno de los elementos de la rampa de lanzamiento de Baikonur había sufrido desperfectos en despegue de la nave tripulada Soyuz MS-28 con destino a la Estación Espacial Internacional.

Por ese motivo, Roscosmos tuvo que suspender provisionalmente los lanzamientos desde Baikonur, cuando los otros dos cosmódromos rusos no pueden lanzar ni naves tripuladas ni cargueros espaciales.