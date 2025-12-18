Científicos del Museo Americano de Historia Natural descubren 70 nuevas especies en 2025

Los descubrimientos de este 2025 por parte de los investigadores abarcan dinosaurios, mamíferos, peces, reptiles, insectos, arácnidos, invertebrados marinos y un mineral, lo que supone ampliar una "extraordinaria diversidad de formas de vida", divulgó el AMNH en un comunicado.

Los dos dinosaurios descubiertos son especies de dinosaurios emplumados que vivieron hace unos 125 millones de años en lo que hoy es China, y uno de ellos fue encontrado con dos esqueletos más en su abdomen, los restos de su última comida.

El nuevo mineral se ha categorizado como Lucasite-La, y fue encontrado dentro de una roca volcánica en Rusia.

De las 70 especies descubiertas, se incluyen un nuevo género de anémona de mar localizada en el lado atlántico de México, una zarigüeya ratón hallada en una zona remota de los Andes peruanos y un escorpión látigo de cola corta en la Amazonia venezolana.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, encontraron fósiles de cuatro especies de moscas de la savia atrapadas en resina de un árbol de República Dominicana y otro fósil de un nuevo tipo de abeja excavadora en Chile.

"Las especies descubiertas continúan revelando nuevos conocimientos y recordándonos cuánto queda aún por aprender sobre la vida en nuestro planeta", aseguró la vicepresidenta y provosta de Ciencias del Museo, Cheryl Hayashi.