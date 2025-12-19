Cometa 3I/ATLAS cruza punto de máximo acercamiento a la Tierra, según astrónomos rusos

"Según nuestros cálculos, hace unas dos horas, aproximadamente a la 7:16 hora de Moscú (04:16 GMT), el objeto espacial 3I/ATLAS cruzó el punto de máximo acercamiento a la Tierra", señaló en Telegram el centro de investigaciones científicas.

El Laboratorio indicó que en ese momento el cometa se encontraba a una distancia de 268.918.000 kilómetros de nuestro planeta, "una distancia enorme desde el punto vista de la escala terrestre, pero absolutamente ínfima desde el punto de vista de las distancias interestelares".

Los científicos rusos se mofaron de las hipótesis abordadas desde el descubrimiento del cometa de que este pudiera ser una nave extraterrestre y comentaron que a lo largo del día se podrán escuchar "las fantasías más demenciales, incluyendo que el cuerpo celeste se apartó de su trayectoria y se dirige a la Tierra".

"Pero pensamos que en breve se disiparán estas suposiciones. En este momento solo podemos constatar que los medios de prensa no han informado de un desembarco de extraterrestres en la Tierra", indicaron.

Según el Instituto, la idea de que se tratase de una nave extraterrestre "siempre fue bastante extraña".

"Objetivamente resulta difícil suponer las reservas de paciencia y la lógica de acción de seres racionales que a paso de tortuga durante más de un año se arrastran a lo largo de un sistema estelar extraño y de pronto cambian bruscamente la ruta", comentó el Laboratorio.

Los astrónomos rusos señalaron que la posible trayectoria futura del cometa la acercará a Júpiter, que sobrevolará alrededor del 16 de marzo a una distancia de unos 53 millones de kilómetros, tras lo cual se alejará de su órbita y desaparecerá completamente de la visión de todos los telescopios terrestres.

"Y entonces, probablemente, la humanidad se espabile y comprenda lo más importante. Todo este asunto de la llegada de extraterrestes, dioses, supercivilizaciones, observadores, la espera de alguien que llegue y cambie nuestras vidas en realidad no va de extraterrestres. Es un asunto de nosotros mismos", zanjó el Laboratorio.

Este cometa es el tercer visitante interestelar del sistema solar y desde que fue detectado en el cielo generó en el público todo tipo de especulaciones.

Debido al cierre del gobierno en Estados Unidos durante más de 40 días, la NASA no pudo informar o divulgar imágenes del misterioso objeto. En ese período se llegó a decir incluso que se trataba de una nave extraterrestre.

Finalmente, cuando acabó el cierre del gobierno a fines de noviembre, la NASA dio una conferencia de prensa y puso fin a los rumores. "Tenemos muchas ganas de encontrar señales de vida en el universo", declaró el administrador asociado de la NASA, Amit Kshatriya. "Pero 3I/ATLAS es un cometa".