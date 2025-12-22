Detectan un gen que reduce el 'ruido' en el cerebro, calma la mente y mejora la atención

"El gen que encontramos tiene un efecto impactante en la atención y es relevante para los humanos", destaca Priya Rajasethupathy, jefa de laboratorio en la Universidad Rockefeller (Estados Unidos).

Para hacer el estudio, el equipo comenzó escaneando los genomas de casi 200 ratones criados a partir de ocho líneas parentales diferentes, incluyendo algunos con ancestros salvajes, para imitar la diversidad genética encontrada en las poblaciones humanas y detectar rasgos genéticos que de otro modo podrían pasar desapercibidos.

"Fue un esfuerzo hercúleo, y realmente novedoso para el campo", asegura Rajasethupathy.

Este gen se encontró dentro de un locus genético (una secuencia específica de ADN en un cromosoma) que representaba casi el 20 por ciento de la variación en la atención entre los ratones, "un efecto enorme", apunta Rajasethupathy.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En experimentos posteriores demostraron que reducir estas versiones en ratones adolescentes durante una ventana de desarrollo estrecha condujo a mejoras sorprendentes: Los ratones se volvieron más rápidos, más precisos y menos distraídos en múltiples pruebas de comportamiento.

Este cambio creó una línea de base más tranquila y ráfagas de actividad más enfocadas cuando aparecieron las señales: en lugar de dispararse indiscriminadamente, las neuronas conservaban su actividad para los momentos que importaban, permitiendo respuestas más precisas.

"Estábamos seguros de que los ratones más atentos tendrían más actividad en la corteza prefrontal, no menos", dice Rajasethupathy. "Pero tenía cierto sentido. La atención, en parte, se trata de bloquear todo lo demás".

Las terapias actuales para los trastornos de atención se basan en fármacos estimulantes pero estos hallazgos apuntan hacia una posible vía para un nuevo tipo de medicamento para el TDAH dirigido a calmar en vez de estimular.

"Hay un sitio de empalme en Homer1 que puede ser objetivo farmacológico, lo que puede ser una forma ideal de ayudar a ajustar el nivel de señal-ruido del cerebro", dice Rajasethupathy. "Esto ofrece una vía tangible hacia la creación de un medicamento que tenga un efecto de silencio similar a la meditación." EFE