Japón concluye las negociaciones para unirse al programa de investigación de la UE

Bruselas indicó en un comunicado que está previsto firmar el acuerdo en 2026, "que representa la forma de colaboración más estrecha ofrecida por la UE a socios globales" en el ámbito de la investigación y la innovación.

"Permitirá a los investigadores japoneses liderar y coordinar sus propios proyectos de investigación e innovación bajo el programa (Horizonte Europa), solicitar y recibir financiación, así como buscar una colaboración más estrecha con socios en la UE y otros países asociados", explicó la CE.

Añadió que el acuerdo alcanzado con Japón se centra en el segundo pilar de Horizonte Europa, "que aborda los retos sociales mediante proyectos colaborativos multinacionales, como la transición digital, la seguridad alimentaria y la energía climáticamente neutra".

La Comisión apuntó que en virtud de un pacto transitorio, las entidades japonesas podrán presentar su candidatura a las convocatorias de Horizonte Europa a partir de 2026 y serán consideradas "entidades elegibles" de un país asociado.

