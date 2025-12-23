Desarrollan un método preciso para medir halos de materia oscura a partir de las galaxias

Los investigadores Ignacio Trujillo (IAC) y Claudio Dalla Vecchia (ULL) demostraron que el tamaño de una galaxia puede servir como un indicador del tamaño de su halo, ofreciendo medidas hasta seis veces más exactas que las obtenidas con métodos anteriores.

A partir de las avanzadas simulaciones cosmológicas, el equipo probó que, cuando el tamaño de una galaxia se define por el punto exacto en que deja de producir nuevas estrellas, coincide casi perfectamente con el tamaño de su halo de materia oscura.

"El hallazgo abre una nueva vía para cartografiar la materia oscura en el universo", señala el IAC en un comunicado.

Para Ignacio Trujillo, esto supone entrar "en una nueva era de observaciones astronómicas profundas, donde los bordes más tenues de las galaxias se hacen visibles”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Estas observaciones son herramientas poderosas que nos permiten explorar las propiedades de los halos de materia oscura que dan forma a las galaxias, con una precisión sin precedentes”, añade.

Por su parte, Claudio Dalla apunta que las simulaciones numéricas han alcanzado un nivel en el que pueden predecir de forma robusta cómo se relacionan los tamaños de las galaxias con sus halos.

"Este poder predictivo nos da la confianza de que podemos usar los datos observacionales para inferir las estructuras invisibles de materia oscura con una precisión extraordinaria", indica.

Los resultados sugieren que, mediante el análisis de estudios de imagen profunda, se podrá trazar la distribución y las propiedades de los halos de materia oscura a lo largo del tiempo cósmico con mayor exactitud que nunca, concluye la nota.