Un estudio en ratones liga exposición paterna a microplásticos y disfunciones en las crías

Detrás de esta investigación, que constata diferencias en los descendientes masculinos y femeninos, hay científicos de la Universidad de California en Riverside, Estados Unidos, y, según sus responsables, pone de relieve una vía hasta ahora desconocida por la que los contaminantes ambientales afectan a la salud de las generaciones futuras.

Estos materiales son pequeñas partículas de plásticos (de menos de 5 milímetros) que se producen como resultado de la descomposición de productos de consumo y residuos industriales.

Los trastornos metabólicos se refieren a un conjunto de afecciones, entre las que se incluyen el aumento de la presión arterial, el nivel elevado de azúcar en sangre y el exceso de grasa corporal, que aumentan el riesgo de padecer enfermedades cardíacas y diabetes, recuerda un comunicado de la universidad californiana.

Para inducir trastornos metabólicos en la descendencia, los investigadores les dieron una dieta alta en grasas. Este enfoque ayuda a revelar los efectos de la exposición paterna que, de otro modo, podrían permanecer leves u ocultos en condiciones normales de alimentación.

La dieta alta en grasas imita los patrones alimenticios poco saludables y amplifica los riesgos metabólicos. Dado que los padres fueron alimentados con una dieta normal, la obesidad observada en la descendencia fue inducida por la dieta.

El equipo descubrió que las crías hembras de ratones machos expuestos a microplásticos eran significativamente más susceptibles a los trastornos metabólicos que las crías de padres no expuestos, a pesar de que todas recibieron la misma dieta rica en grasas.

Las razones exactas de este efecto específico del sexo aún no están claras, explica Changcheng Zhou, uno de los investigadores. Según el estudio, las crías hembras desarrollaron, entre otros, fenotipos diabéticos y se observó una regulación al alza de los genes proinflamatorios y prodiabéticos en sus hígados. Estos cambios no se observaron en las crías machos.

Para comprender cómo se transmitía este rasgo, los investigadores utilizaron una tecnología de secuenciación especializada llamada PANDORA-seq, desarrollada en la Universidad de California. Descubrieron que la exposición a microplásticos altera "la carga" del esperma, afectando a las pequeñas moléculas que regulan la activación y desactivación de genes.

"Según nuestro conocimiento, el nuestro es el primer estudio que demuestra que la exposición paterna a los microplásticos puede afectar a los perfiles de ARN pequeño no codificante de los espermatozoides e inducir trastornos metabólicos en la descendencia", resume Zhou.

Estos hallazgos "probablemente tengan implicaciones para los humanos. Los hombres que planean tener hijos deberían considerar la posibilidad de reducir su exposición a sustancias nocivas como los microplásticos para proteger tanto su salud como la de sus futuros hijos", concluye el investigador.