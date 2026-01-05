CLOiD, el robot que promete realizar tareas domésticas hace su debut en la feria CES 2026

El robot de color blanco es la mayor atracción de la compañía surcoreana de electrodomésticos que presentó hoy sus mayores apuestas para la feria de tecnología más grande del mundo, que abre oficialmente mañana 6 de enero sus puertas.

Diseñado para realizar y coordinar tareas del hogar con electrodomésticos conectados, CLOiD tiene como objetivo reducir el tiempo y el esfuerzo físico necesarios para las tareas diarias, destacó Brant Varner, vicepresidente de ventas de soluciones de electrodomésticos de L.G.

“Nuestra meta es hacer que la vida doméstica tenga menos esfuerzo haciendo que CLOiD haga tareas complejas y que enriquezca sus labores para hacerlas más agradables y expandir la asistencia (al usuario)”, subrayó el ejecutivo.

El robot autónomo puede sacar la leche de la nevera y colocar comida en el horno para preparar el desayuno, inicia los ciclos de lavado y dobla y apila la ropa después del secado.

La compañía también destacó que CLOiD está diseñado para comprender el estilo de vida del usuario y controlar los electrodomésticos con precisión.

El robot que tiene cabeza, un torso con dos brazos articulados y una base con ruedas equipada con navegación autónoma, puede inclinarse para ajustar su altura, lo que le permite recoger objetos.

Los brazos y las manos de CLOiD emulan los de los humanos dándole la capacidad de manipular una amplia gama de objetos domésticos y operar en cocinas, lavaderos y salas de estar.

Su cabeza funciona como un centro de control doméstico con IA móvil, con una pantalla, un altavoz, cámaras, varios sensores e inteligencia artificial generativa basada en voz, que le permite comunicarse con sus usuarios, aprender los entornos y los patrones de estilo de vida, y controlar los electrodomésticos conectados basándose en lo aprendido.

Jae-cheol Lyu, CEO de la división de electrodomésticos de LG, destacó en la presentación que la inteligencia artificial integrada a los robots son los motores clave en las apuestas futuras para hacer más fácil las labores domésticas.

La compañía también presentó el televisor ultrafino ‘Wallpaper’, tan delgado como un lápiz que cuenta con pantalla OLED y conectividad inalámbrica.