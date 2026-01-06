La CES 2026 arranca en Las Vegas proyectando 5.000 millones de usuarios de IA para 2030

“Este año, la IA acelerará el cambio en todos los sectores, por lo que es más importante que nunca escuchar directamente a los arquitectos que crean los sistemas y moldean las innovaciones”, dijo Shapiro sobre la feria que ha convocado a alrededor de 4.500 expositores.

En este sentido, Lisa Sue, presidenta y directora ejecutiva de AMD, quien lideró la conferencia, señaló que el impacto la IA “es real en múltiples sectores”, por lo que existe la necesidad de ampliar esta tecnología que, según sus estimaciones, podría ser usada por 5.000 millones de personas a finales de la década.

“Con todo este crecimiento de usuario, hemos visto un enorme aumento en la demanda de infraestructura informática global”, advirtió la ejecutiva, que busca crear consciencia sobre la necesidad de expandir la capacidad de los sistemas.

Este mensaje le sirvió a Sue para presentar varios avances claves de AMD que servirán de soporte en la vertiginosa expansión de la IA como la plataforma rack ‘Helios’.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La compañía también dio a conocer, por primera vez, la cartera completa de productos de aceleradores AMD Instinct MI400 Series, además de mostrar un adelanto de las GPU de próxima generación MI500 Series.

Sue estuvo acompañada de líderes de importantes tecnológicas que trabajan de la mano de AMD como OpenAI, Luma AI, Liquid AI, World Labs, Blue Origin, Generative Bionics, AstraZeneca, Absci, Illumina, y el Gobierno del presidente Donald Trump, para demostrar que la compañía estadounidense, basada en California, se ha convertido en un líder mundial en la era de la inteligencia artificial.

Más temprano, Nvidia había desvelado a Vera Rubin, su nueva plataforma de computación acelerada para inteligencia artificial, que ya está en producción y comenzará a implementarse este año.

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, explicó en una conferencia que la plataforma combina varios chips, incluyendo la GPU Rubin y la CPU Vera, formando un superordenador especializado en IA capaz de ejecutar modelos avanzados con gran velocidad y eficiencia.

Las puertas de siete centros de conferencias de grandes aforos recibirán este martes y por otros tres días a unos 150.000 asistentes que podrán ver productos que se espera presenten soluciones a problemas cotidianos a través del uso de la IA, como los robots humanoides, que estarán a la orden del día.

El Centro de Convenciones de Las Vegas alberga una sección para la industria automotriz con novedosos productos de conducción autónoma que ofrece cada vez más seguridad y disfrute, así como motocicletas eléctricas que se pueden cargar en menos de 10 minutos con una capacidad de energía para recorrer 500 kilómetros.

Los nuevos televisores también abundarán en la feria con propuestas de mayor nitidez y nueva tecnología de color, al igual que las computadoras y los teléfonos con tecnología más rápida y eficiente.

Los productos dedicados a la salud y la belleza tienen su propio espacio, donde se encontrarán desde gafas que funcionan con la tecnología de los autos autónomos para ayudar a las personas invidentes, hasta un medidor de hormonas casero.

La CTA espera que la versión de CES en 2026 supere las 142.465 personas de todo el mundo que asistieron el año pasado, un 2,7% más que en 2024.