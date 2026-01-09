India priorizará la democratización de la IA en cumbre, contraria a la agenda de Occidente

Tras las ediciones de Reino Unido, Corea y Francia, esta será la primera vez que la gran conversación sobre el futuro de la inteligencia artificial se celebre en una economía emergente, con una agenda centrada en la brecha digital.

Según explicó a EFE un alto funcionario del Ministerio de Tecnología indio que solicitó el anonimato, el objetivo de Nueva Delhi es romper con el enfoque exclusivo en la "seguridad" que dominó las cumbres anteriores en Occidente para centrarse en la "democratización".

Los países tienen la necesidad de dejar de hablar solo de riesgos para empezar a discutir "¿cómo democratizamos la IA?" y cómo cerrar la brecha de acceso a "computación, datos y algoritmos", dijo.

Uno de los resultados más esperados de la cumbre es la adopción, prevista para el 19 de febrero, de la "Declaración de Nueva Delhi", un texto que promete delinear una "tercera vía" regulatoria que se aleje tanto del control legislativo de la Unión Europea como de la mínima intervención de Estados Unidos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La postura india defiende la innovación, pero introduce un principio de responsabilidad para los creadores de los modelos.

La cumbre servirá también de escaparate para el músculo industrial de la India, que en dos años ha escalado del séptimo al tercer puesto mundial en el índice de vacantes de IA (Global AI Vibrancy Tool), un indicador económico que mide la demanda de trabajadores especializados en un país o sector.

El país asiático se presenta ante los inversores internacionales con la ventaja del costo de construir y operar centros de datos en suelo indio, que es aproximadamente un 50 % menor que en Estados Unidos o Medio Oriente, gracias a la disponibilidad de mano de obra cualificada.

Gigantes tecnológicos como Amazon, Microsoft y Google ya han comprometido inversiones que suman más de 67.000 millones de dólares en el país.

La cumbre contará con la presencia confirmada del presidente francés, Emmanuel Macron, además de los CEOs de las principales tecnológicas.