OpenAI y SoftBank invierten 1.000 millones en SB Energy para alimentar centros de datos

OpenAI, estadounidense, y SoftBank, japonesa, invertirán 500 millones cada una en SB Energy (SBE), propiedad de la segunda pero con sede en EE.UU. y que se dedica al desarrollo de infraestructuras de centros de datos y operaciones de energía en este país, según un comunicado.

"La financiación de capital respalda el crecimiento de SBE y como socio líder en desarrollo y ejecución de campus de centros de datos e infraestructuras asociadas de energía", indica la nota, que señala que tiene en marcha varias instalaciones que entrarán en servicio a principios de este año.

Previamente, OpenAI eligió a SBE para que construyera y operara un centro de datos con capacidad de 1,2 gigavatios en el condado de Milam (Texas).

Además de la inversión, OpenAI y SoftBank han formado "una asociación preferente no exclusiva para desarrollar un nuevo modelo de estructuras de centros de datos" para conseguir infraestructuras de IA "a escala".

El cofundador y presidente de OpenAI, Greg Brockman, dijo citado que el resultado de la asociación será "una manera rápida y confiable de escalar la computación a través de centros de datos de IA grandes y muy optimizados".

Trump anunció en enero de 2025 el proyecto Stargate, que busca invertir hasta 500.000 millones de dólares en 4 años para construir hasta veinte centros de datos para apoyar centros de IA, y en el que colaboran OpenAI, Oracle y SoftBank a través de una 'joint venture'.