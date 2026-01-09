Sociedad Científica del Paraguay: 105 años impulsando el conocimiento y la investigación

La Sociedad Científica del Paraguay celebra hoy 105 años de vida institucional. Fundada el 9 de enero de 1921 por iniciativa del doctor Andrés Barbero Crosa, la entidad nació con el objetivo explícito de impulsar y difundir el conocimiento científico en el país, en un contexto en el que la investigación aún daba sus primeros pasos a nivel local.

Junto a Barbero participaron figuras clave de la ciencia paraguaya como Arnoldo Winkelried Bertoni, Guillermo Tell Bertoni, Luis Migone, Manuel Domínguez, Pedro M. Rodríguez y Rodolfo Ritter, entre otros, quienes sentaron las bases de una institución que se consolidó como referencia académica nacional.

La publicación científica más antigua del país

Desde junio de 1921, la Sociedad publica de manera ininterrumpida la Revista de la Sociedad Científica del Paraguay, considerada hoy la publicación científica más antigua del país, un testimonio sostenido del desarrollo del pensamiento científico paraguayo a lo largo de más de un siglo.

Durante toda su existencia, la Sociedad ha promovido investigaciones en múltiples áreas del conocimiento y actualmente reúne a más de 80 socios entre activos, correspondientes y vitalicios. Funciona como una entidad sin fines de lucro y de beneficio público, con el respaldo de la Fundación La Piedad.

Entre sus principales actividades se destaca la organización anual del Encuentro de Investigadores, que convoca a cientos de científicos de todo el país, así como la entrega del Premio Andrés Barbero, destinado a reconocer las mejores tesis de grado y posgrado desarrolladas en universidades paraguayas.

Desde 2013, además, la institución alberga el Benjamin Franklin Science Corner, un espacio de divulgación científica que funciona con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos de América, reforzando su perfil como puente entre la ciencia, la educación y la sociedad.