Los astronautas de la Crew-11 pueden volver el jueves a la Tierra de forma anticipada

"La NASA y SpaceX tienen como objetivo desacoplar a la Crew-11 de la Estación Espacial Internacional no más temprano que a las 5pm ET (22:00 GMT) el 14 de enero, con un amerizaje frente a California fijado para el 15 de enero temprano, dependiendo del clima y las condiciones de recuperación", indicó la EEI en un comunicado.

El organismo recordó que el insólito regreso anticipado ocurre por una "preocupación médica" de uno de los miembros de la tripulación, a quien no identificó por cuestiones de privacidad, pero que "está estable".

La Crew-11, integrada por Zena Cardman y Mike Fincke, de la NASA; Kimiya Yui, de la agencia espacial japonesa JAXA, y Oleg Platonov, de la agencia espacial rusa Roscosmos, se ancló a la EEI a comienzos de agosto pasado y tenía previsto regresar a la Tierra a inicios de 2026, tras completar una misión de seis meses.

La enfermedad del astronauta también ha ocasionado la cancelación de la primera caminata espacial de este año, que estaba programada para el pasado jueves.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ahora, los cuatro tripulantes tienen la meta de volver a las 3:40 horas, tiempo del este de Estados Unidos (8:40 GMT), el próximo jueves.

"Los gerentes de la misión continúan monitoreando las condiciones en el área de recuperación, pues el desacople de (la nave) Dragón de SpaceX depende de la preparación de la nave espacial, el alistamiento del equipo de recuperación, el clima, el estado del mar, y otros factores", apuntó la EEI.

El lanzamiento de la Crew-12 desde Florida, la siguiente misión de rotación de tripulación en la estación espacial, está programada para mediados de febrero.

Al margen de los cuatro miembros de la Crew-11, el laboratorio orbital tiene a otros tres tripulantes en su interior.

Es casi inédito que una enfermedad obligue a acortar una misión espacial completa, pues el último caso ocurrió en 1985, antes de la existencia de la EEI, cuando una misión soviética se canceló porque su comandante, Vladimir Vasyutin, sufrió en el espacio una prostatitis aguda, lo que adelantó dos meses el regreso.