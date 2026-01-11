El Congreso Futuro en Chile contará con tres premios nobel y más de 120 exponentes

Al igual que en las últimas versiones del evento, la implementación y derivadas de la inteligencia artificial será uno de los principales temas que concentrarán la reflexión de invitados y asistentes, en un despliegue donde habrán charlas y ponencias en diversas regiones del país.

Entre lo nuevo de esta edición destaca la participación de tres premios nobel: los estadounidense Ardem Patapoutian, Premio Nobel de Fisiología, y Jack Szostak, Premio Nobel de Medicina y el indioestadounidense Rattan Lal, en Química.

Otras de las figuras más destacadas que participarán en la 15ª edición del congreso son Vinayaka Prasad, referente de la virología del VIH; Ingrid Guardiola, productora y directora de cine y experta en gestión cultural y análisis de género, y José María Lassalle, ex secretario de Estado de Cultura y Agenda Digital en el gobierno de España y profesor universitario y escritor.

La estructura del Congreso, gratuito tanto presencial como virtual, está dividida en 39 bloques, que tratarán de abarcar la mayor cantidad de temas relacionados con el futuro de la humanidad y del conocimiento.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El evento comenzará con un discurso del presidente electo, José Antonio Kast, y del mandatario de Chile, Gabriel Boric, una de las primeras instancias en la que coinciden ambos políticos antes del cambio de mando el próximo 11 de marzo.

Tras esto, está programada un homenaje a María Teresa Ruiz, una de las científicas más destacadas en astronomía de la historia de Chile.

Congreso Futuro cuenta en esta edición con dos cumbres paralelas a las programadas que complementan el espacio de debate del congreso. Se trata de la Cumbre del Futuro del Trabajo que abordará cómo la inteligencia artificial, la automatización y los nuevos modelos productivos están reconfigurando el empleo, la productividad y el bienestar a escala global, y la II Cumbre de Filosofía.