Cosmonauta lidera la EEI por regreso adelantado de tripulación con un astronauta enfermo

"Hoy es un día importante. Una parte de nosotros se está preparando para abandonar esta hermosa estación espacial, y otra parte se está preparando para asumir el mando completo y estar lista para la llegada de otra tripulación de la cápsula Dragon", dijo Fincke en una retransmisión en directo desde la estación en la que cedió su cargo al ruso.

Junto con él permanecían en silencio los otros seis tripulantes del laboratorio orbital, a la espera de que Fincke entregara una llave metálica simbólica de la estación a Kud-Sverchkov.

La labor de un comandante a bordo es dirigir las actividades del equipo, garantizar la seguridad de la tripulación y el mantenimiento de la nave.

La ceremonia tuvo que celebrarse de forma anticipada debido al regreso precoz de la Crew-11 debido a problemas de salud de uno de sus miembros, cuya identidad no ha querido revelar la NASA por cuestiones de privacidad.

La agencia espacial estadounidense ha indicado que la condición del paciente "era estable". Es la primera vez que una misión debe regresar antes de tiempo de la estación espacial por enfermedad de uno de sus miembros.

"El momento de nuestra partida es inesperado, pero lo que no me sorprendió fue lo bien que este equipo se unió como familia para ayudarse y cuidarse mutuamente", dijo otra integrante de la Crew-11, Zena Cardman.

La cápsula Dragon partirá de la estación espacial no antes de las 17:00 EST (22:00 GMT) el miércoles y se espera que americe frente a California a las 3:40 EST (8:40 GMT) del día siguiente.

La Crew-11, integrada por Zena Cardman y Michael Fincke, de la NASA; Kimiya Yui, de la agencia espacial japonesa JAXA, y Oleg Platonov, de la agencia espacial rusa Roscosmos, se ancló a la EEI a comienzos de agosto pasado y tenía previsto regresar a la Tierra a inicios de 2026, tras completar una misión de seis meses.

El lanzamiento de la Crew-12 desde Florida, la siguiente misión de rotación de tripulación en la estación espacial está programada para mediados de febrero.

Antes de la existencia de la EEI, una misión soviética se canceló en 1985 porque su comandante, Vladimir Vasyutin, sufrió en el espacio una prostatitis aguda, lo que adelantó dos meses el regreso.