India lanza un nuevo satélite espía para vigilar movimientos militares, bases y fronteras

El satélite, que ha recibido el nombre de Anvesha, fue enviado al espacio a bordo del cohete PSLV-C62, que despegó a las 10:18 hora local desde el Centro Espacial Satish Dhawan, en el sureste de la India.

Poco después del lanzamiento, el presidente de la ISRO, V. Narayanan, informó que se detectó una desviación en la tercera etapa del cohete, y que los ingenieros están analizando los datos para determinar el resultado final de la misión.

Anvesha, desarrollado por el organismo de Defensa indio DRDO, está diseñado para obtener imágenes de muy alta resolución de la superficie terrestre, lo que permitiría a la India vigilar bases militares, movimientos de tropas, infraestructuras estratégicas y zonas fronterizas con gran precisión.

Si logra situarse en la órbita prevista, el satélite podrá monitorear de forma continua regiones sensibles, incluidas las fronteras con China y Pakistán, dos países con los que Nueva Delhi mantiene disputas territoriales.

Además del satélite de vigilancia, el cohete transportaba el satélite EOS-N1 y otros 14 satélites, varios de ellos construidos por empresas privadas indias.

La misión es especialmente importante para la India, ya que el último lanzamiento del mismo tipo de cohete en 2025 terminó en fallo por un problema técnico similar.