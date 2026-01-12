Reino Unido ilegalizará la generación de imágenes íntimas tras la polémica con IA de Grok

"No son imágenes inofensivas. Son armas de abuso, dirigidas desproporcionadamente hacia mujeres y niñas, y son ilegales", dijo en una comparecencia ante la Cámara de los Comunes (baja) del Parlamento británico, la ministra de Tecnología del Reino Unido, Liz Kendall.

La titular laborista explicó que, la ley de Uso y Acceso de Datos aprobada el año pasado ya tipificaba la creación o petición de generación de imágenes íntimas sin consentimiento un delito penal, pero anunció que su cumplimiento entraría en vigor esta semana y también criminalizará a las aplicaciones que permiten la desnudez, para atajar el problema desde su origen.

La medida llega después de que el regulador de comunicaciones británico (Ofcom) expresase "serias preocupaciones" sobre una de las funciones de Grok que permitía a los usuarios generar "imágenes de personas con poca ropa e imágenes sexualizadas de niños".

Kendall aseguró que existían reportes de imágenes "criminales" de niños de unos 11 años y de niñas y adolescentes sexualizadas; así como de "mujeres en biquini, atadas y amordazadas, con moratones, cubiertas en sangre y mucho más".

"Hay vidas que pueden y han sido devastadas por este contenido, que está diseñado para acosar, atormentar y violar la dignidad de la gente", continuó.

Este mismo lunes, Ofcom abrió una investigación formal contra la red social X para determinar si ha cumplido con las obligaciones legales en el Reino Unido tras la circulación de imágenes sexualizadas, incluso de menores, y, en caso de incumplimiento,

En caso de incumplimiento, el regulador puede exigir medidas correctivas o imponer multas de hasta 18 millones de libras (casi 21 millones de euros) o el 10 % de los ingresos mundiales -la cifra que sea mayor-, y en situaciones graves solicitar a un tribunal bloqueos de acceso o restricciones a anunciantes y proveedores de pago.