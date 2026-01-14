California abre una investigación a xAI de Elon Musk por imágenes sexualizadas

"La avalancha de informes que detallan el material sexualmente explícito y no consensual que xAI ha producido y publicado en línea en las últimas semanas es impactante. Este material, que muestra a mujeres y niños desnudos y en situaciones sexualmente explícitas, se ha utilizado para acosar a personas en internet", informó la fiscalía en un comunicado.

La investigación sucede a los numerosos reportajes que se han publicado en las últimas semanas en los que usuarios de Grok "toman imágenes comunes de mujeres y niños disponible en internet y las utilizan para representarlas en situaciones sugerentes y sexualmente explícitas, desnudándolas, todo ello sin su conocimiento ni consentimiento", explicó Bonta.

Las imágenes generadas por el chatbot de X "se están utilizando para acosar tanto a figuras públicas como a usuarios comunes de redes sociales. Lo más alarmante es que los informes periodísticos han descrito el uso de Grok para alterar imágenes de niños con ropa mínima y en situaciones sexuales", agregó.

La fiscalía de California instó, en este sentido, a Musk a "medidas inmediatas para garantizar que esto no vaya más allá".

Por su parte, el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, secundó esta investigación sobre el gigante tecnológico y afirmó que la red social X "alberga un caldo de cultivo para que los depredadores difundan deepfakes de IA sexualmente explícitos y no consensuados".