Las IA siguen avanzando, mundial sin drones en EEUU y otros clics tecnológicos en América

El Gobierno de EE.UU. anunció que invertirá 115 millones de dólares en tecnología antridones para la seguridad de cara al Mundial 2026 y la celebración de su 250 aniversario de independencia, lo que a juicio de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, "ayudará a mantener seguros a los estadounidenses durante las festividades”.

La inversión se realizará a través de una nueva oficina creada para impulsar las tecnologías de drones y antidrones, aeronaves que, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), "son cada vez más explotadas por actores maliciosos".

La empresa de inteligencia artificial (IA) Anthropic anunció Claude Cowork, una función de su asistente de IA que permite completar tareas de oficina como editar o crear archivos para optimizar el desempeño profesional sin tener conocimientos de programación.

"Cowork te permite completar tareas no técnicas de manera similar a como los desarrolladores usan Claude Code" leyendo, editando o creando archivos dentro de la carpeta, según la empresa, quien agregó que la herramienta está disponible como una "vista previa de investigación" para los suscriptores.

El Ministerio de Salud de Perú modernizará con ayuda de la Inteligencia Artificial los servicios de radiología de varios hospitales y centros sanitarios de Lima, lo que optimizará los tiempos de atención, fortalecerá el diagnóstico oportuno de patologías pulmonares y mejorará la toma de decisiones clínicas, "contribuyendo a una atención más eficiente y de calidad".

Los equipamientos tecnológicos, donados por la empresa farmacéutica AstraZeneca Perú como parte de un convenio, beneficiarán a más de cuatro millones de personas en hospitales limeños, dice el ministerio.

OpenAI anunció esta semana el ChatGPT Health, un apartado de la IA que aparecerá como una pestaña en el menú del 'chatbot y en el sistema operativo iOS, que ofrecerá a los usuarios entender los resultados de sus pruebas de salud, preparar visitas médicas, obtener consejos de dieta o ejercicio, comparar seguros según "patrones" de salud, entre otros.

La compañía aseguró que la salud es uno de los principales temas de consulta en ChatGPT e invitó a las personas a compartir sus información médica y datos de aplicaciones como Apple Health o MyFitnessPal para que estén más "informados y preparados", sin “diagnósticos o tratamientos", sin “reemplazar a los servicios médicos" y con protecciones adicionales para su privacidad.

Elon Musk, propietario de X, aseguró que en enero se pasará a código abierto el nuevo algoritmo de esta red social, "todo el código usado para determinar qué publicaciones orgánicas y publicitarias se recomiendan a los usuarios” algo que, según el magnate, "se repetirá cada cuatro semanas".

Según la explicación de Grok, la IA de X, la apertura del código de su algoritmo de recomendaciones permitirá a cualquiera inspeccionar cómo funciona ese sistema, pues determina cuál será el 'feed' o flujo de información que aparece en la cuenta de cada usuario.

La empresa OpenAI anunció un acuerdo con la fabricante de chips Cerebras para sumar capacidad de computación a sus tecnologías - unos 750 megavatios - y así mejorar la calidad y velocidad de sus resultados.

El trato, valorado en unos 10.000 millones de dólares, es que Cerebras suministre a OpenAI la capacidad para "acelerar la respuesta de la IA" cuando se hace una pregunta a ChatGPT o se use un agente de IA, ya que hay un "bucle" en el que "se envía la solicitud, el modelo piensa y envía" respuesta.

Alphabet, la empresa matriz de Google, alcanzó la barrera de los 4 billones de dólares de capitalización en bolsa, tras crecer en Wall Street este lunes, lo que le abrió las puertas al olímpo de compañías que han superado dicha cima, como Nvidia, Microsoft y Apple.

El éxito empresarial es impulsado por el anuncio con Apple de "un acuerdo de colaboración plurianual en virtud del cual, la próxima generación de modelos de base de Apple - como el asistente de voz Siri- se basará en los modelos Gemini y la tecnología en la nube de Google".