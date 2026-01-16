La red social X recupera la normalidad tras sufrir su segunda caída esta semana

Los usuarios de la red social comunicaron a la página Downdetector problemas con el servicio tanto en la aplicación móvil como en su versión web, según los reportes remitidos al sitio, que registró más de 4.000 informes mientras la red social no funcionaba.
Al acceder a la red social e intentar recargar la página, X aseguraba que "los posts no se están cargando en este momento" y pedía intentarlo de nuevo, aunque no funcionaba.
Más de 50.000 usuarios estadounidenses informaron de problemas a la página Downdetector, mientras que unos 600 colombianos detectaron los mismos problemas.
Esta incidencia también se había detectado en Grok, el chatbot de inteligencia artificial generativa desarrollado por xAI y en el que usuarios españoles, estadounidenses y distintos países de Latinoamérica reportaron que dejó de funcionar con normalidad.
Esta es la segunda incidencia en menos de una semana, pues este martes la red social también estuvo alrededor de una hora caída a nivel global.
De acuerdo con Variety, los problemas se originaron en Cloudflare, proveedor de servicios de ciberseguridad.