Fiscales “calcaron” órdenes de la Conmebol hasta para allanar la SIB

El 1 de julio de 2021, Claudio Lovera, abogado de la Conmebol, presidida por Alejandro Domínguez, envió el fundamento para forzar el acceso discrecional a registros protegidos por la Superintendencia de Bancos (SIB). Ese mismo día, la entonces fiscala Liliana Alcaraz y el agente Francisco Cabrera transcribieron el contenido del documento en un oficio oficial. El único aporte de los fiscales fue agregar el membrete institucional y sus firmas.

La subordinación de los agentes, sin embargo, no se limitó a ese oficio. Esos mismos argumentos fueron “calcados” en el pedido presentado el 12 de julio de 2021 ante el Juzgado Penal de Garantías para sustentar el allanamiento de la sede de la SIB.

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Una justicia por encargo

Tanto Alcaraz como Cabrera siguieron al pie de la letra las instrucciones de Lovera. La demoledora evidencia quedó plasmada en escritos que resultaron ser un “copiado y pegado”.

El complot fue tan evidente que incluso se citó a los funcionarios de la SIB –Gustavo González, Salvador Robustella y Franklin Boccia– siguiendo exactamente el orden y la forma instruida por el abogado de Domínguez.

En aquella ocasión, el 16 de marzo de 2022, los funcionarios se excusaron de acudir. Actualmente, González y Robustella permanecen en la SIB, mientras que Boccia renunció en agosto de 2022 (cinco meses después) para integrarse al Grupo Vázquez SAE.

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Otra prueba contundente de una justicia por “encargo” se encuentra en el acta testifical de la abogada de la Conmebol, Monserrat Jiménez. donde olvidaron sacar la orden de incluir al Banco Atlas, dejando al descubierto la subordinación.

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Por su parte, el fiscal Francisco Cabrera intentó desmarcarse ayer de las órdenes. “Yo desconocía la remisión de esos correos”, afirmó. Defendió el acta de imputación asegurando que fue resultado del trabajo de su equipo.

Sin embargo, al ser consultado sobre por qué los escritos que firmó con Alcaraz eran una copia exacta de las órdenes de la Conmebol, se limitó a responder que él solo verificaba si la diligencia era “pertinente a la investigación”.