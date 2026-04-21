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Hicieron lo mismo con el senador Erico Galeano, condenado a 13 años por hechos de lavado de activos y asociación criminal, que se desprenden de la causa A Ultranza Py.

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Solo se concede permiso a legisladores para ocupar el cargo de ministro del Poder Ejecutivo o embajador, no para ir preso o defenderse de los procesos judiciales.

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Los de “Horror Colorado”, amparados en número y no en razones, pisotean como quieren la Carta Magna como si fuese que el país es de ellos.

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Seguro que dirán que tanto Erico como Rivas tienen fueros para no seguir siendo “molestados” por la Diosa Astrea. ¿Puede haber 47 senadores con fueros? ¿La Cámara Alta acaso no se compone de 45 miembros nada más?

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De esta manera los cartistas y aliados convierten en guarida la sede legislativa para correr de la Justicia y de otros reclamos.

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Y por si fuera poco, “Pinocho” Peña desafió a la ciudadanía honesta del país al mostrarse con Rivas en un acto oficial de la ANDE. Se muestra desafiante porque vive en su burbuja de poder.

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“Pinocho” también fue a Encarnación a hacer proselitismo en horario laboral. Ahora que es colorado piensa también que el país es solo de los afiliados de la ANR y en especial de los cartistas. Quienes piensan diferente son enemigos, que los opositores son enemigos de la Patria. El stronismo sigue vigente.

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Ayer Riera cantinfleó sobre los incidentes en el Defensores del Chaco y dictó recetas que ya se aplican hace muuucho. Se nota que no va a menudo a una cancha de fútbol.

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Después lanzó discursos a su fiel estilo. Defendió a la Policía, que el domingo perdió por goleada ante la violencia. ¿Y la autocrítica?

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La APF tiene que resolver jugar los clásicos solo con hinchada local como primera medida.