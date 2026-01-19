Las acciones de PSMC suben casi un 10 % tras adquisición de una planta por parte de Micron

Los títulos de PSMC cerraron la sesión con un avance del 9,93 %, hasta los 62 dólares taiwaneses (1,97 dólares, 1,69 euros), su nivel más alto desde febrero de 2022.

Esta subida se produce después de que Micron anunciara este sábado la firma de una carta de intención para adquirir una planta de PSMC en el condado de Miaoli, en el noroeste de Taiwán, por un valor total de 1.800 millones de dólares estadounidenses.

La adquisición incluye una sala blanca de fabricación de obleas de 300 milímetros de unos 300.000 pies cuadrados (27.870 metros cuadrados), y reforzará la posición de Micron para "atender la creciente demanda global de soluciones de memoria", señaló la firma norteamericana a través de su página web.

La tecnológica estadounidense prevé cerrar la operación en el segundo trimestre de 2026, tras lo cual asumirá la propiedad y el control de la planta para equiparla y aumentar gradualmente la producción de memorias DRAM.

Micron es el único fabricante con sede en EE.UU. de chips DRAM avanzados, que son claves para tecnologías como la inteligencia artificial, la computación de alto rendimiento o los vehículos autónomos.

PSMC, por su parte, se posicionó en el tercer trimestre de 2025 como el cuarto mayor fabricante de semiconductores de Taiwán y el décimo del mundo por volumen de ingresos, según la consultora TrendForce.