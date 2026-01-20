Anthropic nombra al jurista mexicano Mariano-Florentino Cuéllar como fideicomisario de IA

En un comunicado este martes, Anthropic expresó que Cuéllar "aporta una extensa experiencia en derecho, gobernanza y asuntos internacionales, además de ofrecer una perspectiva global gracias a su crianza en la frontera entre Estados Unidos y México y con una carrera que abarca inmigración, justicia penal, salud pública y reformas regulatorias".

El Fideicomiso de Beneficio a Largo Plazo de Anthropic es un órgano independiente de la empresa que selecciona los miembros de la junta directiva y vela para que Anthropic consiga "beneficios públicos", según divulgó la compañía.

"Su aportación será incalculable para ayudar a Anthropic a desenvolverse en un mundo donde la adopción de la IA por parte de gobiernos e instituciones está acelerándose rápidamente", señaló el director del Fideicomiso, Neil Buddy Shah.

El jurista mexicano expresó que "a medida que las capacidades de la IA avanzan a un ritmo sin precedentes, la necesidad de estructuras de gobernanza que combinen el dinamismo del sector privado con la responsabilidad cívica nunca ha sido más urgente".

Cuéllar destaca por haber investigado cómo la tecnología afecta a las instituciones públicas y a la gobernanza democrática; así, formó parte de un grupo de trabajo de California sobre modelos de vanguardia de IA y participó en un comité sobre las implicaciones éticas en computación.

Anthropic y OpenAI se disputan la cuota de mercado de la IA. Anthropic lanzó Claude Cowork la semana pasada, una función de su asistente de IA que permite completar tareas de oficina y optimizar el desempeño profesional de los usuarios.