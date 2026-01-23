La ministra de Ciencia visita el CERN para renovar el apoyo español a sus investigaciones

"Nuestro país defiende la multilateralidad, la colaboración, el respeto a la integridad de los países, y creemos que es muy importante defenderlo en el CERN", destacó a los periodistas durante la visita.

"El conocimiento acompaña a la paz, así que vamos a seguir siendo grandes defensores de esta infraestructura", subrayó.

Morant recordó que España es el quinto mayor contribuyente del CERN, con más de 90 millones de euros a año, y que además de las decenas de españoles que componen su plantilla, otro medio millar de científicos de universidades de todo el territorio viajan a sus instalaciones para conducir investigaciones y experimentos.

"Cada euro que invertimos aquí se traslada a la industria de la ciencia, que en nuestro país es muy buena y participa del desarrollo y la fabricación de muchos de los elementos que estamos viendo en el propio CERN", remarcó.

Mencionó en este sentido que algunos de los potentes imanes que aceleran las partículas en el colisionador de hadrones, y que ella pudo ver durante la visita, son manufacturados por el español Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat).

Expertos españoles que trabajan en el CERN mostraron a la ministra instalaciones como la zona de experimentos CMS (siglas en inglés del Solenoide Compacto de Muones) o el interior del célebre acelerador de partículas LHC (Gran Colisionador de Hadrones), considerado una de las infraestructuras tecnológicas más avanzadas en la historia de la humanidad.

El LHC, un túnel circular de 27 kilómetros situado a 100 metros de profundidad en la frontera entre Suiza y Francia, ha permitido desde el inicio de sus operaciones en 2008 descubrimientos como el bosón de Higgs, clave para entender los misterios aún desconocidos de la Física.

"Solo conocemos el 4 por ciento del universo y aquí se aspira a saber cómo se originó todo, cómo puede evolucionar todo", afirmó Morant, acompañada en la visita por la directora de Operaciones del CERN, Mar Capeans, y por el responsable de relaciones con estados muembros Miguel Jiménez, ambos representantes de la ciencia española.

La ministra también resaltó la importancia de participar en el CERN y mostrar la apuesta española por la ciencia frente a "un negacionismo que no quiere afrontar los retos, mira hacia otro lado y es irresponsable en su forma de actuar en el planeta".

El Gobierno de España, que según Morant aprendió con la pandemia que la ciencia es vital, "está muy comprometido con ella, porque saber es poder", dijo, "y cuanto más sepamos de la vida, del universo, de todo lo que se estudia en el CERN, mejor podremos afrontar los grandes desafíos que seguimos teniendo como sociedad", agregó.

El CERN se encuentra en un momento crucial dado que estudia la construcción hacia mediados de siglo de un acelerador de partículas unas cuatro veces mayor al actual, lo que permitiría más colisiones, de mayor potencia, y con ello podría abrir la puerta a nuevos hallazgos para conocer mejor el Modelo EStándar de la Física de partículas.

"La comunidad científica tiene un amplio consenso de que hay que dar ese salto cualitativo en materia de infraestructura, pasaríamos de un acelerador de 27 kilómetros a otro de más de 90", explicó Morant.