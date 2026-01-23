Malasia restablece el acceso a Grok tras la polémica por imágenes sexualizadas

"La restricción temporal de acceso al uso de la aplicación Grok se ha levantado a partir de hoy tras confirmarse la implementación de medidas preventivas y de seguridad adicionales por parte de la plataforma", indicó en un comunicado la Comisión de Comunicaciones y Multimedia de Malasia (MCMC).

El personal de la MCMC, el órgano encargado de regular las comunicaciones, se reunió el miércoles con representantes de X para "obtener aclaraciones y compromisos de la plataforma respecto a las medidas preventivas y el cumplimiento de la legislación malasia".

Tras la cita, la autoridad decidió levantar la suspensión temporal.

La MCMC subrayó que la seguridad de los usuarios sigue siendo su prioridad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Cualquier incumplimiento o violación de la legislación malasia será abordado", remarca el texto, que no indica qué sucederá con las acciones legales anunciadas contra X.

Kuala Lumpur bloqueó la semana pasada el acceso a Grok en medio de una polémica motivada por la manipulación con este chatbot de fotografías de personas, desnudándolas sin consentimiento.

Tras la oleada de quejas y denuncias, X anunció el pasado jueves la desactivación de la herramienta con la que Grok podría editar "imágenes de personas reales con ropa reveladora".

A raíz de ello, Filipinas también levantó el veto impuesto a Grok, cuya fecha de restauración sigue sin ser fijada, mientras las autoridades se han comprometido a supervisar que la aplicación cumple con las normas y regulaciones del país asiático.