Amazon cierra todas las tiendas de comestibles para potenciar la entrega a domicilio

"La empresa cerrará tiendas físicas Amazon Go y Amazon Fresh y convertirá varios locales en tiendas Whole Foods Market", informó la compañía en un escrito.

Esta cadena de supermercados estadounidense especializada en alimentos naturales y orgánicos, y adquirida por la empresa en 2017, incrementará su presencia física con más minitiendas que sustituirán algunos de los establecimientos físicos de Amazon Go y Amazon Fresh.

"Este formato de tienda más pequeño está redefiniendo la comodidad y la experiencia de compra en el supermercado de barrio con una cuidada selección de comidas para llevar, café y productos básicos de uso diario", agregó el escrito.

Amazon argumentó que esta decisión se debe a que "los compradores estadounidenses recurren cada vez más a la entrega en línea para abastecerse de productos básicos y alimentos frescos que se adaptan a sus ajetreados estilos de vida".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En consecuencia, este servicio ha experimentado un crecimiento notable en 2025, en el que se entregaron "más comestibles a mayor velocidad que nunca, lo que ayudó a que más clientes tuvieran acceso a alimentos asequibles y de alta calidad", indicó.

La compañía está, a su vez, estudiando nuevos formatos de tienda, como supercentros físicos, "diseñado para que los clientes compren cómodamente la amplia selección y los bajos precios de Amazon en alimentos frescos, artículos básicos para el hogar y productos generales", concluyó.