Descubren en China las herramientas de piedra enmangadas más antiguas de Asia oriental

“Lejos de representar un episodio puntual, los resultados muestran que esta tecnología formaba parte de una tradición técnica compleja y sostenida durante cerca de 90.000 años, entre finales del Pleistoceno medio e inicios del Pleistoceno superior”, apuntan los investigadores.

El estudio se centra en el yacimiento de Xigou, situado en la región del río Danjiang, en el centro de China, en un área arqueológicamente muy rica conocida como Danjiangkou Reservoir Region, donde el equipo investigador ha analizado más de 2.600 herramientas de piedra mediante un enfoque multidisciplinar, que combina estudios geoarqueológicos y cronológicos, análisis tecnológico y tipológico, y estudios funcionales.

Los resultados indican que las comunidades humanas que ocuparon este entorno desarrollaron estrategias sofisticadas de talla de la piedra, orientadas principalmente a la producción de pequeñas herramientas estandarizadas.

Destacan especialmente métodos de talla con núcleos sobre lasca y discoidales, que reflejan un alto grado de control técnico y una planificación cuidadosa del proceso de fabricación.

Además, la materia prima utilizada era el cuarzo, un material que implica una dificultad adicional en términos de talla y de estandarización de los productos.

Según el estudio, estas estrategias conviven con una gran diversidad de herramientas retocadas, como raspadores, perforadores, denticulados y puntas, y evidencian la existencia de tradiciones tecnológicas consolidadas, transmitidas a lo largo de muchas generaciones.

Uno de los aspectos más relevantes de la investigación es la identificación de herramientas diseñadas específicamente para ser fijadas a mangos o soportes orgánicos.

Los análisis traceológicos han permitido documentar dos modalidades distintas de encaje de las piezas líticas en el mango: yuxtapuesto, con la pieza lítica apoyada en un encaje en el extremo del mango, y “macho” terminal, con el elemento completamente insertado en el mismo.

En ambos casos, con la ayuda de elementos vegetales o animales de fijación, con presencia o no de algún producto adhesivo.

“Esto implica una planificación en varias fases, una ejecución técnica precisa y una concepción abstracta de la herramienta final, indicadores claros de un comportamiento tecnológico avanzado”, señala la investigación.

Además, las huellas de uso revelan que estas herramientas se utilizaron en actividades diversas como perforar, cortar o trabajar materiales vegetales, lo que demuestra su versatilidad funcional y la eficiencia de estas soluciones tecnológicas.

El registro arqueológico de Xigou muestra una continuidad tecnológica excepcional durante cerca de 90.000 años, lo que, según el estudio, sugiere la existencia de sistemas de transmisión del conocimiento técnico y de una notable capacidad de adaptación a entornos cambiantes.

Los investigadores resaltan que esta estabilidad tecnológica contrasta con la idea tradicional de que las innovaciones complejas solo aparecen de manera tardía en Asia oriental, y sitúa a estas poblaciones al mismo nivel que otras regiones clave del mundo prehistórico.