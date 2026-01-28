Málaga (España) acoge mayor maratón de videojuegos presencial del mundo de Global Game Jam

Será el XX MálagaJam Weekend, con el que esta ciudad de la Costa del Sol se ha consolidado como principal sede del circuito internacional de desarrolladores de videojuegos denominado 'Global Game Jam', que cuenta con la participación de más de 80 países.

Esta ciudad albergará el maratón, que incluye de manera previa, la jornada 'Charlitas Deluxe', con la intervención de protagonistas del sector del videojuego, pertenecientes a estudios y empresas de referencia nacionales e internacionales como Juno, conocido editor de Devolver Digital; Emilio Coppola, fundador de la herramienta Godot, y Ana Morales, artista en Ericsson.

Habrá desarrolladores de España y de diferentes países de Europa, como Países Bajos, Francia, Reino Unido e Italia. Se agotaron al momento las entradas para este encuentro, organizado por la asociación MálagaJam, en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad, a través del Polo de Contenidos Digitales.

Los asistentes tendrán 48 horas para crear videojuegos en un fin de semana de convivencia que busca fomentar el desarrollo de juegos en un entorno seguro bajo prácticas saludables, crear comunidad, establecer conexiones e impulsar el talento nacional junto a desarrolladores y emprendedores.

El evento volverá a contar con ponencias de destacados profesionales de la industria, incluidas charlas y mentorías para participantes.

MálagaJam acumula ya más de 3.600 participantes y más de 710 juegos creados entre las 19 ediciones celebradas hasta la fecha.

El maratón de videojuegos comenzará el viernes 30 de enero. Al inicio se formarán equipos conformados por programadores, músicos, diseñadores, creadores, escritores y artistas de cualquier edad o experiencia y la organización anunciará el tema en torno al cual se tendrán que desarrollar los juegos.

Se premiará de forma simbólica las mejores ideas en las categorías de mejor juego, mejor apartado sonoro, mejor diseño de juego, mejor narrativa, mejor apartado visual y reconocimiento especial de la organización.

Uno de los objetivos es fomentar la diversidad de género, racial, funcional y de orientación sexual y la inclusión en la comunidad y la industria del videojuego y los juegos con representación diversa serán también premiados. EFE