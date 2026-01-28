Meta ganó 60.458 millones de dólares en 2025, un 3 % menos interanual

La empresa se anotó un cargo de 25.474 millones de dólares relacionado con la implementación del plan fiscal y financiero del Gobierno de Trump, conocido como "el gran y hermoso proyecto de ley", lo que redujo sus ganancias finales.

No obstante, la propietaria de las redes sociales Whatsapp, Instagram y Facebook, que publicó sus resultados al cierre de Wall Street, aumentó su facturación anual un 22 %, hasta 200.966 millones de dólares, con la publicidad de sus aplicaciones como motor de ingresos.

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, en un comunicado, consideró que la empresa tuvo "unos sólidos resultados de negocio en 2025" y expresó su disposición a "mejorar la súper inteligencia personal para la gente de todo el mundo en 2026".

En el cuarto y último trimestre del año, la tecnológica tuvo un aumento de beneficio del 9 % interanual, hasta 22.768 millones, y un aumento de la facturación del 24 %, hasta 59.893 millones, datos en los que se fijaban los analistas y que superaron las expectativas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En este periodo, el número de usuarios activos en sus aplicaciones se elevó a 3.580 millones de personas, un 7 % más interanual, y también se incrementaron las impresiones publicitarias (un 18 %) y el precio medio por cada anuncio publicitario (un 6 %).

Meta cerró el ejercicio con unos gastos de 117.690 millones, un 24 % superiores a los de 2024, y de los cuales más de la mitad, 72.220 millones, correspondieron a gastos de capital, que engloban el pago de alquileres o el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

En 2026, la empresa espera que solo los gastos de capital alcancen entre 115.000 y 135.000 millones debido a mayores inversiones en el negocio de la súper inteligencia, que se refiere a tecnologías de IA avanzadas.

Asimismo, señaló que sus gastos generales aumentarán debido a una mayor compensación para sus empleados, incluyendo nuevas contrataciones "en áreas prioritarias, particularmente la IA".

Meta agregó que pronto aplicará cambios en su oferta publicitaria personalizada según las normativas de la Comisión Europea, y advirtió de que los juicios previstos en EE.UU. este año y el escrutinio sobre su impacto en los jóvenes puede acarrear "pérdidas materiales".

Los inversores recibieron positivamente los resultados y hacían subir las acciones en torno a un 10 % en las operaciones electrónicas posteriores al cierre bursátil, tras una jornada en la que la cotizada bajó un 0,63 %.